낫싱, 챗GPT를 새롭게 탑재한 이어와 이어(a) 출시

런던, 2024년 4월 19일 /PRNewswire/ -- 낫싱(Nothing)은 오늘 일본 도쿄에서 라이브로 중계된 동사의 1분기 커뮤니티 업데이트에서 두 개의 새로운 무선 이어버드인 낫싱 이어와 낫싱 이어(a)를 통해 오디오 제품군의 새로운 기반을 구축할 것이라고 발표했다. 이와 동시에 낫싱은 동사의 오디오와 스마트폰 제품들에 업계 최초로 챗GPT를 탑재함으로써 동사의 전반적인 사용자 경험을 향상시킬 것이라고 발표했다.

