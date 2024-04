SmallRig, 2024 NAB Show에서 혁신적인 제품 라인 공개

-- 전문 크리에이터와 공동 디자인한 제품 라인이 특징

선전, 중국 2024년 4월 19일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- SmallRig가 NAB Show 2024에 참가하여 Tribex 유압 탄소 섬유 삼각대 키트, VB212 mini V-Mount 배터리, 크리에이터 툴 키트, 올인원 모바일 비디오 키트 및 HawkLock 퀵 릴리스 에코시스템 등 혁신적인 제품 라인을 선보였다. 특히, VB212 mini V-Mount와 HawkLock 퀵 릴리스 에코시스템은 2024년 NAB Show 올해의 제품을 수상하며 가장 중요하고 유망한 신제품으로 인정을 받았다. 이 자리는 또한 크리에이터들과 교류하는 시간이기도 했다.



SmallRig is excited to participate in NAB Show 2024, where we engage with our creators and introduce innovative products.

SmallRig x Potato Jet Tribex 유압 탄소 섬유 삼각대 키트: 삼각대의 속도와 편의성을 재정의

이 삼각대는 크리에이터를 위한 게임 체인저이다. 특허받은 X-클러치 유압 기술이 적용되어 크리에이터가 클러치를 쥐면 다리의 높이와 각도를 동시에 확정하거나 조정할 수 있다. 손을 떼면 자동 잠금 시스템이 활성화되어 다리가 즉시 고정된다. 이 삼각대 키트는 정밀한 스텝리스 360° 팬 및 스텝리스 +90° ~ -60° 틸트와 조정 가능한 댐핑 및 카운터밸런스를 결합하여 정밀한 제어와 부드러운 카메라 움직임을 지원한다. 최대 35kg까지 지지할 수 있는 29mm 탄소 섬유 다리로 전문 사진 및 비디오 촬영 장비의 무게 요구 사항을 충족한다. 삼각대의 높이는 27cm~168cm로 다양한 촬영 요구에 맞게 조절할 수 있다.

지금 예약하면 20% 할인 쿠폰을 받고 이 새로운 삼각대를 가장 먼저 소유할 수 있다.

https://www.smallrig.com/activity/advanceSale/4259



SmallRig x Potato Jet Tribex Hydraulic Carbon Fiber Tripod Kit: Redefining the speed and convenience of tripods.

SmallRig X Caleb Pike VB212 mini V-Mount 배터리

VB212는 최첨단 고속 충전 기능을 자랑하는 다목적 전원 솔루션으로 최대 140W 출력의 QC 3.0, AFC 및 PD 3.1을 지원한다. 병렬 회로를 통해 여러 장치의 급속 충전이 용이하며, D-Tap, USB-C, USB-A, DC 8V-OUT, DC12V-OUT 및 BP 인터페이스를 포함한 다양한 인터페이스로 여러 장치에서 호환성을 보장한다. 맞춤형 인텔리전스 BMS 시스템을 탑재하여 과전류, 단락, 과열, 과전압으로부터 보호하며 충전 중 속도와 안전 요건을 모두 충족한다. 사이클 충전 및 방전이 가능한 프리미엄 배터리 셀과 MSDS, UN38.3, IEC62133, UL2054 및 UL62368와 같은 엄격한 국제 표준을 준수하는 VB212는 모든 사용에서 일관된 성능, 안정성 및 안전성을 보장한다. 실시간 배터리 상태 모니터링은 BMS 칩에 통합된 16비트 스마트 ADC를 통해 원활하게 이루어지며, MCU 및 TFT 디스플레이로 보완되어 종합적인 감독이 가능하다.



SmallRig X Caleb Pike VB212 mini V-Mount Battery

주문 링크: https://www.smallrig.com/SmallRig-CalebPike-VB212-mini-V-Mount-Battery-4293.html

SmallRig x Andyax 크리에이터 툴 키트: 크리에이터를 위한 최초의 올인원 툴 키트

키트는 조립 툴 세트(7-in-1 접이식 멀티 툴 키트 AAK2213D, 육각 렌치, 더블 헤드 플랫 렌치, 스테인리스 스틸 나사 세트AAK2326), 렌즈 청소 세트(더스트 블로어, 청소용 펜, 극세사 닦이 천), 접착 라벨링 세트(덕트 테이프 세트, 벨크로), 데이터 저장 및 전송 세트(메모리 카드 케이스 3192, HDMI 데이터 케이블 2957B)로 구성된다. 툴 키트의 내부는 DIY 빈 공간과 모듈식 수납공간으로 설계되어 필요에 따라 유연하게 사용할 수 있다. 툴 키트의 외부는 방수, 방진, 낙하 방지 및 충격 방지 기능을 갖추고 있어 내부의 제품을 안전하게 보호한다.



SmallRig x Andyax Creator Tool Kit: The first All-in-one tool kit tailored for creators.

SmallRig X Brandon Li 올인원 폰 비디오 키트 공동 디자인 에디션

이 키트는 획기적인 탈착식 무선 컨트롤러를 도입하여 크리에이터가 휴대폰에서 셔터 기능, 초점 조정 및 줌 기능을 원격으로 제어할 수 있도록 지원한다. 이 기능은 촬영 프로세스를 혁신하여 향상된 유연성과 정밀도를 제공한다. 또한 이 키트에는 M.2 SSD가 장착된 측면 핸들이 포함되어 있어 영상을 촬영하는 동안 끊김 없이 녹화할 수 있다. 핸들 어댑터는 부드럽고 스텝리스 회전을 지원하여 측면 핸들과 상단 핸들 모드 사이를 빠르게 전환할 수 있다. 케이지 양쪽에 공구 없이 부착할 수 있어 작동 편의성과 효율성을 보장한다. 범용 케이지는 Φ67mm 마그네틱 필터를 장착할 수 있도록 설계되어 여러 휴대폰에 적합한 다양한 광량 조절 옵션을 제공한다. 이 기능은 창의적 가능성을 높여줄 뿐만 아니라 빛 누출을 최소화하여 모든 촬영에 최적의 조명 조건을 부여한다.

지금 예약하면 20% 할인 쿠폰을 받고 이 새로운 키트를 가장 먼저 소유할 수 있다.

https://www.smallrig.com/activity/advanceSale/4596



SmallRig X Brandon Li All-In-One Phone Video Kit Co-design Edition

SmallRig HawkLock 퀵 릴리스 시스템: 촬영을 위해 카메라를 설정할 때 제작자의 경험을 향상시키는 것을 목표로 세심하게 설계된 시스템

이 혁신적인 에코시스템은 영화 및 TV 제작에서 흔히 볼 수 있는 업계 표준 NATO 레일과 NATO 클램프를 기반으로 설계되었다. NATO 레일과 통합된 기존 액세서리와의 호환성을 유지할 뿐만 아니라 획기적인 기능을 도입한 세련된 디자인이 특징이다. 새로운 퀵 릴리스 NATO 클램프와 함께 사용하면 사용자는 추가 도구 없이도 슬라이드 한 번으로 장비를 쉽게 해제하고 고정할 수 있다. 이 간소화된 프로세스는 기존의 분해 및 조립 경험을 혁신하여 장비 안전을 보장하는 동시에 설정 시간을 크게 줄이고 촬영 효율성을 향상시킨다. 에코시스템의 고급 구조는 다양한 촬영 시나리오에 맞게 개발된 다양한 퀵 릴리스 액세서리를 중심으로 이루어진다. 이러한 액세서리에는 카메라 케이지, 측면 핸들, 상단 핸들, 모니터 마운트, 매직 암, 콜드 슈 마운트 등이 있다.

주문 링크: https://www.smallrig.com/HawkLock-Quick-Release-Advanced-Cage-Kit-for-Sony-Alpha-7RV-Alpha-7IV-Alpha-7SIII-4539.html



SmallRig HawkLock Quick Release System: A meticulously designed system that aims to improve the experience of creators when setting up their cameras for shooting.

SmallRig 소개

2013년에 설립된 SmallRig는 카메라, 짐벌 및 모바일폰을 사용한 콘텐츠 제작에 필요한 완벽한 액세서리 솔루션을 설계하고 제작한다. SmallRig의 액세서리는 라이브 방송, 브이로그, 전문 영상 제작 및 전 세계 200만 명 이상의 크리에이터가 지원하는 기타 분야에서 널리 사용되고 있다. SmallRig는 전 세계 크리에이터와 공동 설계하고, 이들이 큰 꿈을 실현할 수 있도록 지원한다는 궁극적인 목표에 따라 User Co-Design(UCD) 접근 방식과 DreamRig 프로그램을 개척했다.