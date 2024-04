태국 Songkran World Water Festival

-- Central World와 Central Pattana 쇼핑센터서 펼쳐져 백만 명 넘는 방문객 유치

방콕 2024년 4월 18일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 신나는 태국 Songkran Festival이 시작되면서 전 세계에서 물놀이를 즐기려는 인파가 몰려들고 있다. Central Pattana는 태국 전역에서 백만 명이 넘는 방문객을 맞이하며 잊지 못할 경험을 선사했다. '태국을 세계에 알리다(Bring Thainess to The World)'라는 주제로 진행된 이번 축제에서는 현지 전통문화와 아름다움이 완벽하게 어우러졌으며, 이를 통해 '태국 Songkran'은 세계 10대 축제 중 하나로 각인됐다. 방문객들은 유네스코가 극찬한 다양한 태국 문화 쇼케이스를 만끽했다. 이 쇼케이스에는 태국 복싱, 현대적인 'Khon' 공연, 태국 Human Puppets, JOE LOUIS 태국 인형극 등이 포함됐으며, 태국 4개 지역의 불상과 5개 왕국의 유물도 전시됐다. 활기 넘치는 Songkran 랜드마크부터 전국 Central 쇼핑센터에서 열린 음악 축제까지 올해 태국 'SONGKRAN FESTIVAL 2024'는 방문객에게 소중한 추억을 선물했다.



Thailand's Songkran World Water Festival shines at Central World and Central Pattana's landmark shopping centres nationwide, welcoming over a million visitors