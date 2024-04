제이투케이바이오, 파리 ‘인-코스메틱스 글로벌’ 전시 참가

싸이리치 BG, 메타포 프로, 락토좀 55 등 소개

[제이투케이바이오 제공]

[헤럴드경제=유동현 기자] 제이투케이바이오가 지난 16일부터 18일(현지시간)까지 프랑스에서 열리는 ‘인-코스메틱스 글로벌(in-cosmetics Global)’ 전시회에 참가한다.

제이투케이바이오는 이번 전시회에서 싸이리치 BG(Cyrich BG), 메타모 프로(Metamo PRO), 락토좀 55(Lactosome 55) 등을 소개한다. 각 원료 별로 관련 연구 활동, 제조 방법, 피부임상에 대한 실증 및 안정성까지 다양한 데이터 자료를 함께 전시한다.

싸이리치 BG는 한약재로 사용되는 향부자에 제이투케이바이오의 마이크로버블 추출 특허 공법을 활용해 개발한 원료다. 임상실험을 통해 피부장벽 개선과 피부보습, 이에 따른 가려움 완화 효과가 확인됐으며, 주로 기초 화장품에 첨가되고 있다.

메타모 프로 역시 한약재인 질경이에서 추출한 플랜타마조사이드(Plantamajoside)를 고함유하고 있는 원료로, 육모 및 탈모 완화 효능이 임상실험으로 입증됐다. 주로 헤어 제품군에 적용된다. 효능은 세계 화장품학회(IFSCC, International Federation of Societies of Cosmetic Chemists)와 SCIE(Science Citation Index Extended)급 국제 학술지 '국제 화장품 피부과학 저널(Journal of Cosmetic Dermatology)에도 발표된 바 있다.

특허 출원 중인 미생물 유래 엑소좀을 고함유한 락토좀 55를 집중 소개한다. 시험관 내 실험(in-vitro) 및 체외실험(ex-vivo)을 통해 피부장벽 강화에 대한 효능을 검증 받은 락토좀 55는 현재 미국을 비롯한 다국적 화장품 기업에서 효능과 제품 형태에 대해 자체 평가를 진행 중이다.

이재섭 제이투케이바이오 대표이사는 “팬데믹 기간 동안 준비한 여러 신소재를 피부임상, 안정성 데이터 등의 실증 자료를 기반으로 유럽 시장에 소개할 수 있는 좋은 기회가 됐다. 앞으로도 다양한 해외 전시회에 참여해 글로벌 인지도를 높이겠다”라고 밝혔다.

