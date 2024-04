Xinhua Silk Road: 중국 동부 장시성에서 소수민족 민속문화 축제 개막

베이징 2024년 4월 16일 / PRNewswire=연합뉴스/ -- 소수민족 민속문화 축제가 성대하게 거행되면서 중국 동부 장시성에서는 최근 화려한 민속문화 활동이 시작되었다.

이춘시 상가오현에 위치한 양린촌은 다양한 민족의 귀국화교들이 살고 있는 아름다운 마을이다. 현지 마을 주민들은 대나무 장대 춤, 특산품 만들기 등의 민속 활동을 통해 관광객들과 더불어 소수민족 민속문화 축제를 축하했다.



Photo taken on April 13, 2024, shows that three girls of Yanglin Village are dancing on the long bamboo poles. (Photo by Chen Qihai)