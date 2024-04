Wynn, 제1회 'Wynn 시그니처 중국 와인 어워드' 수상자 발표

-- 세계적인 와인 감정가와 프리미엄 와인 제조자들이 권위 있는 시상식에 참석

-- 5월 시상식 후 축하 행사인 'Wynn 중국 와인의 달' 개최

마카오 2024년 4월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 4월 13일 500명의 국제 와인 애호가, 와인 제조자, 업계 전문가 및 지역 미디어 관계자가 한자리에 모인 '제1회 Wynn 시그니처 중국 와인 어워드(Wynn Signature Chinese Wine Awards)'에서 호스피탈리티 기업 Wynn이 수상자를 발표했다. 많은 기대 속에서 열린 국제적 수준의 이 세계 최대 중국 와인 경연 대회 시상식은 Wynn이 세계 무대에서 최고 품질의 중국 와인을 선보이기 위해 지속적으로 노력해 왔음을 보여주는 대표적 사례다. Wynn은 5월에는 'Wynn 시그니처 중국 와인의 달(Wynn Signature Chinese Wine Month)' 행사를 주최하며 세계 미식의 교향곡과 함께 중국 와인의 우수성을 축하할 예정이다.



A total of 23 winners spread across three divisions, receiving recognition from an esteemed panel of 27 internationally acclaimed wine judges at the world’s biggest Chinese Wine Awards of International Standard.

엄격한 심사 과정을 거친 끝에 Fei Tswei Marselan Reserve 2021 이 '중국 최고의 와인(Best Wine of China)' 트로피를 수상하는 영예를 안았다. 이 와인은 또한 뛰어난 품질로 '베스트 레드 와인(Best Red Wine)', '베스트 마르셀란(Best Marselan)', '베스트 오브 닝샤(Best of Ningxia)' 타이틀도 획득했다. Xige Estate N28 Chardonnay 2021은 '베스트 화이트 와인(Best White Wine)'과 '베스트 밸류 와인(Best Value Wine)' 트로피를 수상했고, Domaine Franco Chinois Petit Manseng 2018은 '베스트 스위트 와인(Best Sweet Wine)'과 '베스트 쁘띠 만생(Best Petit Manseng)', '베스트 오브 북중국(Best of North China)' 타이틀을 받았다.

Wynn Macau, Limited의 사장 겸 부회장인 Linda Chen 전무이사는 "새로 출범한 'Wynn 시그니처 중국 와인 어워드'의 목표는 뛰어난 중국 와인을 홍보하고, 마카오와 Wynn의 세계적 접객 수준을 알리는 것"이라고 강조하면서 "전 세계에서 가장 많은 '포브스 트래블 가이드 5성 어워드(Forbes Travel Guide Five-star Awards)'를 수상한 독립 호텔 브랜드인 Wynn은 가장 권위 있으면서 전문적인 와인 등급 시스템을 따른다"고 전했다. 그는 이어 "많은 기대를 모은 이 시상식은 중국 내 다양한 지역 출신 와인 전문가들이 협력하고, 지식을 교환하고, 중국 와인을 더 큰 세계 무대에서 홍보함으로써 중국 프리미엄 와이너리의 명성을 전 세계에서 드높일 수 있는 글로벌 플랫폼 역할을 하기 위해 개최됐다. 또한 중국 제품의 타깃 시장을 확대해주는 역할도 할 것으로 기대된다. '미식 창의 도시(Creative City of Gastronomy)'로서 마카오의 강력한 입지와 세계 관광과 레저의 중심지로서 마카오의 역할을 최대한 활용함으로써 최고의 중국 와이너리와 고급 와인 업계 관계자들을 모아 중국 브랜드의 우위를 선보이고 있다. 우리는 함께 생산성을 높여 마카오의 관광 발전에 기여하고 있다"고 밝혔다.

Maria Helena de Senna Fernandes 마카오정부관광청(Macao the Government Tourism Office) 이사는 "절묘한 진미와 어우러진 고급 와인은 연회의 필수 요소다. '미식 창의 도시'인 마카오는 풍부한 미식 문화를 자랑한다. 마카오정부관광청은 마카오의 통합 관광 및 레저 기업들이 업계 동료들과 함께 다양한 이벤트와 활동을 적극적으로 기획하고 있는 것을 기쁘게 생각한다. 이런 노력은 미식의 도시 마카오의 입지를 강화하고, 세계 관광 레저의 중심지로서 마카오의 관광 산업 및 관련 산업의 지속 가능한 발전을 촉진할 것으로 기대된다"고 말했다.

권위 있는 이번 시상식에는 Maria Helena de Senna Fernandes 마카오정부관광청장, Vincent U U Sang 마카오 무역투자진흥국(Macao Trade and Investment Promotion Institute) 이사회 의장, Yang Yi 마카오특별행정구 중앙인민정부 연락판공실(Liaison Office of the Central People's Government) 경제부 부국장, Linda Chen Wynn Macau, Limited의 사장 겸 부회장 겸 전무이사, Eddie McDougall 'Wynn 시그니처 중국 와인 어워드' 심사위원장, Frederic Luvisutto Wynn Macau, Limited 최고운영책임자(COO) 겸 전무이사, Julien Boulard MW 어워드 패널 위원장, Chris Ashton 어워드 관리 책임자 등이 자리를 빛냈다.

Wynn 시그니처 중국 최고의 와인 트로피

이번 대회에서는 7명의 마스터 오브 와인(Masters of Wines), 3명의 마스터 소믈리에(Master Sommeliers), 와인 제조자, 교육자, 언론인, 호텔리어, 와인 바이어 등 국제적으로 유명한 총 27명의 와인 심사위원단이 약 200개의 프리미엄 와이너리에서 출품한 700여 종의 와인을 대상으로 집중적인 블라인드 시음을 실시했다. 또한 Eddie McDougall 심사위원장과 Fongyee Walker MW 부위원장, Gus Zhu MW 부위원장, Andrew Caillard MW 부위원장 등 매우 존경받는 인사가 심사위원으로 참여했다.

심사 위원들은 출품된 모든 와인을 평가하여 금메달(95-100점), 은메달(90-94점), 동메달(85-89점)을 수여했다. 동시에 와인 제조자들은 'Wynn 시그니처 베스트 와인 오브 차이나 트로피(Wynn Signature Best Wine of China Trophy)'와 'Wynn 시그니처 트로피(Wynn Signature Trophies)', '품종 챔피언 트로피(Varietals Champion Trophies)', '지역 챔피언 트로피(Regional Champion Trophies)' 등 3개 부문에 걸쳐 추가로 23개의 트로피를 놓고 경쟁했다. 이 세 가지 특별 부문은 중국에서 가장 재능 있는 와인 제조자를 축하하는 동시에 중국의 다양한 주요 품종 표현과 지역성을 인정하는 상이다. 각 트로피 수상자는 '동급 최고(Best in Class)' 등급으로 이름을 알리면서 각 부문에서 타의 추종을 불허하는 우수성의 기준 역할을 하게 된다.

갈라 행사와 함께 주말 동안 진행된 시상식 프로그램과 더불어 중국 와인 페어링 시음회와 세계적으로 유명한 와인 전문가들이 주최하는 특별 마스터클래스도 열렸다. 저명한 와인 제조자인 Ian Dai가 중국 와인 페어링 마스터클래스를 진행했고, 와인 학자인 Ma Huiqin 교수는 손님들을 위해 산둥 지역에서 생산되는 프리미엄 와인에 대한 마스터클래스와 실크로드 와인에 대한 마스터클래스를 진행했다. 시상식은 금요일 유명 와인 마스터 Julien Boulard가 Wynn 마카오 볼룸(Wynn Macau Volume)에서 열린 중국 와인 디너(Chinese Winne Dinner)에 초대된 400여 명의 손님을 맞이하며 시작했다. Julien Boulard는 또한 중국 와인 산업을 주제로 중국 최고의 와인 제조자들이 참여한 Chinese Wine Forum의 사회를 맡았다.

Wynn은 권위 있는 시상식 발표에 이어 2024년 5월 1일부터 시작되는 Wynn 시그니처 중국 와인 어워드 2025의 등록을 발표했다. 이를 통해 Wynn은 새로운 우수성의 기준을 세운 중국 와이너리와 와인 제조자를 인정하는 글로벌 플랫폼으로서의 역할을 이어갈 계획이다.

시상식 후 축하 행사인 'Wynn 시그니처 중국 와인의 달'

'Wynn 시그니처 중국 와인 어워드' 이니셔티브의 목표는 중국 와인 제조자에게 하이엔드 시장에서의 입지를 강화하기 위한 전략적 지원을 제공하는 것이다. 이 목표 달성을 돕기 위해 수상 와인에는 권위 있는 'Wynn 시그니처 어워드' 라벨이 수여되며, 전국 마스터클래스, 접객 및 소비자 행사, 미디어 시음회, 주요 연회 등에 초대된다.

Wynn은 중국의 고급 와인과 프리미엄 와인 제조자를 알리기 위한 지속적인 노력의 일환으로 5월 'Wynn 시그니처 중국 와인의 달' 프로모션을 개최하여 세계 미식의 교향곡과 함께 중국 와인의 우수성을 축하할 예정이다. 손님들은 5월 내내 Chef Tam's Seasons, Lakeview Palace, SW Steakhouse, Mizumi at Wynn Palace뿐만 아니라 Golden Flower, Wing Lei, Lakeside Trattoria, Mizumi, Mizumi at Wynn Macau 등 Wynn의 고급 레스토랑에서 특별히 엄선한 와인 페어링 시음 메뉴를 경험할 수 있다.

부담 없이 즐기고 싶은 방문객은 Palace Reserve Club, Cinnebar, Bar Cristal, Wing Lei Bar 등 Wynn의 다양한 바에서 수상 와인을 맛볼 수 있는 시음회에도 참여할 수 있다.

방문객은 연중 내내 저명한 와인 전문가가 진행하는 일련의 마스터 클래스와 와인 및 미식 체험을 통해 닝샤, 산둥, 산시, 허베이, 윈난, 쓰촨, 신장 등 중국의 주요 와인 생산 지역의 와인과 요리를 만나볼 수 있다.

수상자 및 5월 열리는 'Wynn 시그니처 중국 와인의 달' 프로모션에 대한 자세한 내용은 https://www.wynnresortsmacau.com/en/wynn-palace/whats-on/wynn-signature-chinese-wine-awards 에서 확인할 수 있다.