"한정 피규어 보자"…POP MART 시드니 신규 매장 팬들로 문전성시

베이징 2024년 4월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 최대 규모의 아트 토이 브랜드인 POP MART가 4월 5일 시드니 북쪽 해안에 소재한 맥쿼리 센터(Macquarie Centre)에 네 번째 시드니 매장(이하 '맥쿼리 매장') 문을 열었다. POP MART가 호주에서 9번째로 연 매장이다. 오픈 당일에는 한정판 아트 토이를 구매하기 위해 현지 팬들이 줄을 서는 진풍경이 벌어지기도 했다. 이번 신규 매장 오픈으로 POP MART는 현지 시장에서 입지를 더욱 공고히 할 수 있게 됐고, POP MART가 주도하는 아트 토이 문화는 호주에서 새로운 트렌드로 자리매김할 것으로 기대된다.

오픈 당일에는 한정판 LABUBU Hedgehog 피규어가 호주에서 첫 선을 보인 가운데 작년에 큰 호평을 받았던 호주 한정 피규어인 ZIMOMO Sunny Figurine도 다시 팬들에 공개돼 큰 관심을 받았다. 또한 DIMOO We Are All Performers 피규어와 최근 인기를 누리고 있는 LABUBU × PRONOUNCE - BE FANCY NOW Vinyl Plush 인형도 맥쿼리 매장 오픈과 동시에 호주에서 데뷔하며 많은 아트 토이 애호가들의 주목을 받았다.

POP MART가 요구하는 까다로운 지리적 요건을 충족하는 맥쿼리 센터는 시드니 최초의 H&M, Zara, Uniqlo, Sephora 등 트렌디한 브랜드가 모여 있는 유명 쇼핑 지역이다. 쇼핑센터는 명문 맥쿼리 대학교 메인 캠퍼스 맞은편에 위치해 활기가 넘치는 다양한 문화가 느껴지는 매우 특별한 곳이다.

맥쿼리 스토어는 오프라인 매장과 피규어 자판기인 로보샵(Robo Shop)을 혁신적으로 결합한 특별한 건축 양식에 따라 지어진 2개 층에 걸쳐 있는 호주 최초의 매장이다. 금속 산업 디자인으로 꾸며진 로보샵이 설치된 구역에선 DIMOO Social University Series Courier BOY의 귀여운 DIMOO 아트 조형물이 지나가는 소비자들의 발걸음을 사로잡았다.

계단을 따라 위층으로 올라가면 MEGA JUST DIMOO 400% Mika Ninagawa와 DIMOO × Jean-Michel Basquiat 피규어 같은 전 세계 소비자들에게 친숙한 아티스트와 콜라보해서 만든 피규어부터 Dimoo x E.T. 200% Figurine 등 고전 영화 캐릭터 이미지까지 5종의 DIMOO 빅 피규어를 진열창에서 만나볼 수 있다.

매장에 도착하면 SKULLPANDA Image of Reality Series - The Pivot 아트 조형물의 디스플레이 포인트가 보인다. 이 초현실주의적인 장식은 SKULLPANDA에서 신비로운 아름다움과 대중문화 특유의 긴장감이 느껴지게 만든다.

POP MART는 2021년 호주에 공식 진출한 뒤 지금까지 오프라인 매장 9개, 로보샵 16개, 이커머스 채널 1개를 각각 운영 중이다. 다양한 아트 토이 제품을 통해 호주에서 많은 젊은이들의 사랑과 지지를 받고 있다.

2010년에 설립된 POP MART는 세계 최고의 팝 문화 및 엔터테인먼트 기업이 되기 위해 최선을 다하고 있다. 트렌드를 창조하고 놀라움을 선사하겠다는 브랜드 철학에 따라 △지식재산권(IP) 인큐베이션과 운영 △제품 개발과 소매 △테마파크와 체험 △엔터테인먼트란 네 가지 분야를 중심으로 전체 아트 토이 산업망을 아우르는 종합적인 운영 플랫폼을 구축해왔다.

POP MART는 전 세계의 잠재력 있는 팝 아티스트와 디자이너를 발굴해 탄탄한 운영 시스템을 바탕으로 대중문화 분야에서 인기 있는 캐릭터와 제품을 만들고 있다. 지금까지 MOLLY, SKULLPANDA, DIMOO, THE MONSTERS, Hirono 등 유명 캐릭터를 인큐베이팅하고 개발했다. POP MART의 글로벌 사업 확장이 자리를 잡으면서 수많은 중국 캐릭터가 전 세계를 휩쓸고 있다.

POP MART는 2023년 프랑스, 말레이시아, 태국, 네덜란드에서 처음으로 오프라인 매장을 열었고, 글로벌 매장의 일 매출 기록은 여러 차례 경신됐다. 수많은 젊은이들이 충성도 높은 팬이 되면서 신규 매장 오픈 시 길게 줄을 서는 풍경이 일상화되었다.

Yuki Wu POP MART 호주•뉴질랜드 총괄 매니저는 "POP Mart는 아트 토이 시장이 방대한 호주에서 적극적인 현지화와 개발을 통해 점점 더 많은 팬을 확보하고 있다"면서 "앞으로도 우수한 제품과 서비스로 오프라인 매장의 비즈니스 레이아웃을 강화하여 소비자들이 아트 토이만의 특별한 매력을 느낄 수 있게 해줄 것"이라고 말했다.

공개 보고서에 따르면 POP MART는 2018년부터 글로벌 사업을 시작했으며, 2022년에는 전략적 초점을 DTC(Direct to Consumer)로 전환하여 전 세계 주요 도시에 상당수의 오프라인 매장을 열었다. 온라인과 오프라인 채널을 지속적으로 확장한 결과, POP MART 브랜드와 제품의 글로벌 영향력은 계속해서 커지고 있는 추세다. POP MART는 2023년 말 현재 홍콩, 마카오, 대만 및 중국 본토 이외 기타 시장에서 80개의 오프라인 매장과 159개의 로보샵을 운영 중이다. POP MART가 발표한 최신 재무 보고서에 따르면 2023년 해외 매출은 10억 6600만 위안으로 전체 매출의 16.9%를 차지했다. 이는 중국 본토 이외의 지역에서 사업 규모를 키우겠다는 목표에 한 걸음 더 가까워졌다는 걸 보여주는 결과다.