Siam Paragon, 유명 팝 아티스트 Philip Colbert와 태국 새해맞이

-- 활기찬 'Songkran Lobster Wonderland'

방콕 2024년 4월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적인 쇼핑 명소이자 태국 현지인과 해외 관광객 모두에게 최고의 명소로 꼽히는 Siam Paragon이 KASIKORNBANK와 함께 세계적인 수준의 Songkran 여름 축제 'Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024, Songkran Lobster Wonderland by Philip Colbert'를 개최한다.



Philip Colbert, world-renowned London-based pop artist, and his first showcase in Bangkok ‘Songkran Lobster Wonderland, an exclusive collaboration with Siam Paragon to celebrate Thai New Year.