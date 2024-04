Viettel, 베트남 최대 규모 데이터 센터 연다

-- 친환경 기술 구현 및 AI 개발 대비

하노이, 베트남 2024년 4월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Viettel Group[https://viettel.com.vn/en/ ]이 베트남 최대 규모인 30MW 용량의 Viettel Hoa Lac 데이터 센터를 열었다. Viettel은 친환경 데이터 센터를 구축하기 위해 최신 기술을 도입하고 있다.



Viettel Opens the Largest Data Center in Vietnam, Implementing Green Tech, Ready for AI Development