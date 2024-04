Suika Game, iOS 버전 이어 안드로이드 버전도 출시

-- 전 세계 890만 건 이상 다운로드된 게임을 이제 안드로이드 사용자도 이용 가능

도쿄 2024년 4월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 수상 경력에 빛나는 프로젝터와 레이저 TV 브랜드 XGIMI[https://global.xgimi.com/ ]의 자회사 Aladdin X Co., Ltd.가 다양한 플랫폼에서 Suika Game을 즐기고 싶은 플레이어의 욕구를 충족시켜 주기 위해 안드로이드 사용자용 게임을 출시했다.



Suika Game is now Available on Android