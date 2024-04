GACA: 전세계 항공 분야 리더들이 5월 20-22일 리야드에서 열리는 2024 미래항공포럼에서 항공 분야의 과제와 기회에 대해 토론

리야드, 사우디아라비아왕국, 2024년 4월 10일 /PRNewswire/ -- 미래항공포럼(FAF)은 장관, 규제기관, 제조업체, 항공사, 공항 등 100여 개국 5,000여 명의 전문가와 항공 분야 리더들이 2024년 5월 20일부터 22일까지 리야드에 다시 모인다. 이 포럼은 참가자들을 초청하여 항공 분야 최대의 과제라고 생각하는 것에 대해 직접 투표하도록 하고 해당 부문의 주요 과제들에 대한 해결책을 찾을 것이며, 마지막 날 그 결과가 발표된다.

His Excellency Abdulaziz Al-DuailejPresident of the General Authority for Civil Aviation speaking at the 2022 Future Aviation Forum