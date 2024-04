Sinopec, 중국 최고 깊이의 지열 탐사 유정 시추 완료

베이징 2024년 4월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 국영 석유회사인 China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, 이하 Sinopec)이 최남단 섬 하이난에서 중국 최고 깊이(5200미터)의 지열 탐사 유정인 Fushen-1 유정 시추를 성공적으로 끝마치는 이정표를 세웠다. Sinopec은 이를 통해 중국 남부의 심부 지열 형성 및 농축 메커니즘을 밝혀냄으로써 인구학적 지역과 깊이 면에서 고온 건조 암반 탐사의 새로운 돌파구를 마련했다. 이번 성과는 중국 남부 지열 자원의 대규모 개발 및 활용 속도를 높여주고, 에너지 구조조정을 지원할 수 있는 길을 열었다는 점에서 큰 의미를 갖는다.



Sinopec Completes Drilling of China’s Deepest Geothermal Exploration Well of 5,200 Meters.