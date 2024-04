긱플러스, RBR이노베이션어워드를 세번 째로 수상하여 전세계 최고의 로보틱스 혁신기업에 선정

샌디에이고, 2024년 4월 9일 /PRNewswire/ -- 모바일 로봇과 스마트 물류 솔루션 분야 글로벌 리더 긱플러스(Geekplus)는 로봇비즈니스리뷰가 모바일 로보틱스 산업의 혁신을 인정하기 위해 매년 수여하는 RBR50이노베이션어워드를 수상했다. 긱플러스는 세번 째 RBR50어워드를 수상했는데, 동사 주력 제품인 쉘프투퍼슨 솔루션을 확장한 팝픽 시스템 업데이트로 받은 것이다.

Geekplus has won its third RBR50 award.