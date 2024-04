ERS일렉트로닉, R&D 및 생산 능력 강화를 위해 게링거할블라이터테크닉과 계약 체결

뮌헨, 2024년 4월 9일 /PRNewswire/ -- 반도체 제조 열관리 솔루션 업계 리더 ERS일렉트로닉(ERS electronic)은 게링거할블라이터테크닉(Geringer Halbleitertechnik GmbH & Co. KG)과 연구개발(R&D) 및 생산 능력 강화를 위해 계약을 체결했다.

ERS’s new site in Barbing will be a dedicated hub and competency center for its Advanced Packaging Equipment Solutions (APEqS) Business Unit