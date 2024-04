엑스니스, 라리가와의 전략적 파트너십을 통해 라틴아메리카 사업 강화

엑스니스는 이 전설적인 축구 리그와 협력하여 라틴아메리카 지역에서의 입지를 강화한다.

리마솔, 키프로스, 2024년 4월 8일 /PRNewswire/ -- 세계 최대 브로커 중 하나인 엑스니스(Exness)는 라리가(LALIGA)의 라틴아메리카 공식 지역 파트너 계약을 체결했다고 발표한다. 레알마드리드, 바르셀로나FC, 아틀레티코마드리드와 같은 전설적인 클럽이 있는 라리가는 라틴아메리카 전역에 수억 명의 축구 팬을 보유하고 있다. 이 랜드마크와 같은 후원 계약은 엄청난 라리가의 인기에 힘입어 이 핵심 전략 지역에서 엑스니스의 영향력을 높일 것이다.

