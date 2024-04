Tianlong, SCO 회원국 International Medical Congress에 참가

비슈케크, 키르기스스탄 2024년 4월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- SCO 회원국 International Medical Congress가 '상하이협력기구(SCO) 회원국의 심장학 및 비전염성 질환 개발의 혁신과 기술(Innovations and technologies in the development of cardiology and non-communicable diseases in the countries of the Shanghai Cooperation Organization)'이라는 주제로 3월 27일부터 29일까지 키르기스스탄 비슈케크에서 개최됐다. 이 학회에는 키르기스스탄 보건부 장관 Alymkadyr Beishenaliev, SCO 사무차장 Janesh Kane을 비롯해 400여 명의 의료 전문가, 학자, 세계적으로 저명한 과학자들이 참석했다. Tianlong Science and Technology도 학회에 초청되어 연설을 통해 전 세계 최고의 전문가들과 함께 맞춤형 의학 분야의 최신 성과와 혁신을 선보이고 논의했다.



이 학회에서 Tianlong은 시안 자오퉁 대학 제2 부속 병원 심장학과의 Kou Huijuan 교수를 초청하여 연설을 진행했다. Kou 교수는 중국 내 고혈압 진단 및 치료의 정확한 치료법과 현재 진행 상황, 일련의 임상 사례에 대해 논의했다. 또한 고혈압 약물의 7가지 유전자 변이를 검출하고 5가지 유형의 고혈압 약물을 가이드할 수 있는 Tianlong의 고혈압 개인 맞춤형 약물 솔루션에 대해서도 설명했다. Kou 교수는 "개인 맞춤형 약물 치료는 유전적 차이에 따라 환자마다 용량과 종류를 결정할 수 있는 새로운 의료 모델"이라고 소개하면서 참가자들에게 유용한 인사이트를 제공했다.



Tianlong은 또한 키르기스스탄에서 열린 일련의 회의와 교류 행사에도 초대되었다. '진단검사의학의 주요 이슈(Topical issues of laboratory medicine)'에 관한 국제회의에서 Tianlong 해외 마케팅 부서의 Jessica Wu 분자생물학 박사는 'LigSeq 시약 키트 - Tianlong의 맞춤형 약물 솔루션'에 관해 발표했다. 프레젠테이션 중에 Wu 박사는 맞춤형 약물의 중요성에 대해 논의하고 최신 연구 및 적용 사례를 공유했다. Wu 박사는 "Tianlong의 개인 맞춤형 약물 솔루션은 질병에 일반적으로 사용되는 약물의 효과와 관련된 유전자를 검출하여 임상 치료에 대한 지침을 제공할 수 있다"고 소개했다. 이 발표는 참석한 전문가들 사이에서 폭넓은 관심과 토론을 불러일으켰다.



일련의 검출 기기 및 시약을 포함한 Tianlong의 개인 맞춤형 약물 솔루션은 보조 생식, 내분비 약물뿐만 아니라 심혈관, 소화기, 정신과, 류머티즘성 면역, 종양학 및 기타 질병에 일반적으로 사용되는 약물의 효과와 관련된 유전자를 검출하여 임상 치료에 대한 지침을 제공할 수 있다. 빠른 감지, 정확한 결과, 포괄적인 보고서 및 사용자 친화성이라는 장점이 있다.

Tianlong의 이번 의학학회 참가는 의료 분야의 국제 교류와 협력을 촉진했다. Tianlong은 앞으로도 의학 및 의료의 글로벌 발전을 위해 과학 연구, 혁신 및 기술 개발에 대한 헌신을 계속해 나갈 예정이다.

