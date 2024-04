Vantage, TradingView와 브로커 통합 완료로 각종 혜택 제공 기대

-- 고객에게 더 큰 편의와 더 많은 거래 옵션 제공 기대

케이프타운, 남아프리카공화국 2024년 4월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 외환•원자재•지수•주식 차액거래(CFD) 멀티 자산 트레이딩 플랫폼인 Vantage(또는 Vantage Markets)[https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&affid&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_tv_gy2 ]가 글로벌 차트 분석 플랫폼인 TradingView와 파트너십을 체결하고 TradingViw[https://www.vantagemarkets.com/trading-platform/tradingview/?cxd=51395_672825&affid=&gclid=%5Bgclid%5D&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_tv_gy2 ] 웹사이트에서 직접 트레이딩할 수 있게 브로커 통합을 끝마쳤다.



