에노비, EV 배터리셀 컨택트시스템 저전압 연결에 사용하는 플렉시블 회로기판 생산 개시

엔지니어들은 자동차 등급의 새로운 플렉시블 다이컷 회로기판(FDC) 생산 능력을 통해 성능 저하 없이 새로운 배터리 설계에 활용할 수 있는 보다 지속가능한 와이어링 옵션을 구사할 수 있다

싱가포르, 2024년 4월 3일 /PRNewswire/ -- 모빌리티 전기화 솔루션 파트너 에노비(ENNOVI)는 전기자동차(EV) 배터리셀 컨택트시스템에서 저전압 신호를 위한 플렉시블 회로기판을 생산하는 지속가능한 최첨단 방식을 시작한다. 플렉시블 인쇄 회로기반(FPC)은 종종 이러한 시스템들에 적용되지만 전류 컬렉터 어셈블리에서 가장 비싼 컴퍼넌트이다. 에노비의 플렉시블 다이컷 회로기판(FDC) 기술은 더 적은 제조 단계와 더 빠른 연속 릴-투-릴 생산 방식을 통해 더 비용효율적이고 지속가능한 솔루션을 제공한다.

ENNOVI Introduces a New Flexible Circuit Production Process for Low Voltage Connectivity in EV Battery Cell Contacting Systems