Hotel Management Japan, 벚꽃 시즌 맞아 '특별한 숙박 경험' 제공

-- 도쿄, 고베, 후쿠오카에서 벚꽃 시즌 맞아 SAKURA 숙박 플랜 3종 출시

-- 이번 시즌 일본에서만 즐길 수 있는 하나미(벚꽃놀이) 체험 기회 선사

도쿄 2024년 4월 3일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 도쿄 시부야 구 에비스에 본사를 두고 있는 Hotel Management Japan Co., Ltd.은 Junichi Araki COO의 지휘 아래 일본 전역에 21개의 다양한 호텔 포트폴리오를 운영 중이다. 여기에는 현재 Oriental Hotels & Resorts group(https://www.oriental-hotels.com/en/)의 일부인 Oriental Hotel and Hotel Oriental Express(https://www.oriental-hotels.com/en/)를 비롯한 14개 브랜드 프랜차이즈가 포함된다. 이 브랜드는 고객에게 특별한 경험을 제공하자는 목표 하에 호텔을 지역 사회와 연계해 그 자체가 하나의 목적지가 되게 만드는 걸 목표로 하고 있다. Oriental Hotels & Resorts와 파트너 호텔은 '당신의 이야기를 아름답게 만들자(Make Your Story Beautiful)'는 기본 원칙을 바탕으로 감동할 만한 숙박 경험을 선사함으로써 고객이 지속적인 유대감을 느끼고 지역의 보물을 발견하게 만들어주기 위해 노력하고 있다.

계절의 변화에 맞춰 특별한 축제를 개최하는 일본에서는 하나미(花見•はなみ), 즉 벚꽃놀이가 봄철 전통으로 사랑받고 있다. 올해는 3월 27일경부터 벚꽃이 개화하기 시작하여 일본 전역이 서서히 분홍빛 꽃으로 뒤덮일 것으로 예상되고 있다. Oriental Hotels & Resorts는 이러한 계절적 변화에 맞춰 도쿄, 고베, 후쿠오카 호텔에서 투숙객이 특별하면서도 몰입감 넘치게 이 문화 행사에 참여할 수 있도록 일련의 활동과 특별 플랜을 준비해 놓았다.

코로나19 팬데믹 발발로 인한 여행 제한에서 벗어나 본격적으로 여행이 재개됨에 따라 Oriental Hotels & Resorts와 제휴 호텔은 전통적인 환대와 지역 활동 참여 기회 제공의 조화를 통해 일본을 방문하는 방문객의 여행 경험을 향상시키고, 여행객이 일본 봄의 아름다움을 만끽하며 더욱 풍성하고 의미 있는 여행을 즐길 수 있게 해주기 위해 최선을 다하고 있다.



Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station

일본의 벚꽃놀이 풍습을 '특별한 숙박 경험'으로 삼아 즐길 수 있는 호텔 세 곳

- 도쿄-

◆ 4일간의 벚꽃 크루즈 단독 체험!

도쿄만(Tokyo Ban)의 절경을 한눈에 내려다볼 수 있는 곳에 자리한 Hilton Tokyo Odaiba는 투숙객에게 최고의 리조트 경험을 선사한다. 호텔은 3월 23일(토), 24일(일), 29일(금), 30일(토) 이그제큐티브, 패밀리, 스위트 객실 투숙객을 위한 '오다이바 벚꽃 감상 크루즈(Cherry Blossom Viewing Cruise in ODAIBA)'란 특별한 혜택을 제공하며 차별화를 꾀하고 있다. 이것은 크루즈를 타고 여유롭게 스미다강(Sumida River)의 벚꽃을 즐길 수 있는 특별한 시간이다.

크루즈는 호텔에서 가까워서 접근성이 좋은 Odaiba Kaihin Park 부두에서 출발하여 90분간 항해한다. 오다이바의 상징인 Rainbow Bridge를 본 뒤 Tokyo Tower(R), Hamarikyu Gardens, Tokyo Sky Tree(R)뿐 아니라 스미다 강변의 벚꽃 풍경으로 유명한 Sakura Bashi 등 주요 명소를 지나 항해하는 일정이다. 또한 3월 23일부터 4월 7일까지는 Cruise Proposal Plan을 통해 매일 한 커플에게 도쿄의 주요 명소에서 잊지 못할 프러포즈를 할 수 있는 벚꽃 감상 루트 체험 기회를 제공한다.

투숙객들은 낮엔 화사한 분홍색이었다가 저녁에는 매혹적인 홍조를 발산하는 벚꽃의 숨 막히는 변신을 목격할 수 있을 것이다. Hilton Tokyo Odaiba는 이처럼 정교하고도 고급스러운 벚꽃 감상 개회를 제공하며 현지인과 전 세계 여행객 모두를 사로잡은 전통에 동참할 수 있게 고객을 초대한다.

https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/6770



Hilton Tokyo Odaiba

- KOBE-

◆ 지속 가능한 하나미를 향한 노력

3면이 바다로 둘러싸인 Kobe Meriken Park Oriental Hotel은 고객에게 고베의 항구 도시가 가진 매력의 정수가 느껴지는 몰입감 넘치는 경험을 제공하는 럭셔리 리조트의 상징으로 자리매김했다. 이 호텔은 멋진 파노라마 뷰와 바닷바람이 주는 감각적인 즐거움 및 인근 선박에서 들려오는 리드미컬한 뱃고동 소리와 절묘한 조화를 이룬다.

지난해 크리스마스에 호텔 로비는 숲 가꾸기 활동의 일환으로 재활용 종이와 저활 목재로 만든 지속 가능한 직물인 '종이 실'을 재료로 한 독특한 장식으로 호텔 로비를 장식했다. 호텔은 이처럼 환경을 의식하는 접근 방식을 발전시켜, 이 소재를 '벚꽃 컵받침'으로 바꿔서 3월 21일부터 4월 26일까지 로비에 전시할 예정이다. 이 기간은 벚꽃 개화 예상 시기와 일치한다. 컵받침은 연붉은 꽃으로 유명한 기후현 네오 지역에서 자라는 2세대 벚나무를 활용해 '노코리 조메(nokori-zome)' 염색 기법으로 처리했다.

일본에서 가장 소중하고 상징적인 꽃인 벚꽃의 영원한 아름다움과 유산에 대한 공동의 염원을 담은 이 지속 가능한 렌즈를 통해 벚꽃을 경험할 수 있도록 투숙객 여러분을 초대한다.

- 후쿠오카-

◆ 호텔과 뛰어난 접근성은 자랑거리다. 하루 한 객실 한정으로 프라이빗한 공간에서 특별한 하나미 체험을 즐겨볼 수 있다.

JR 하카타역(Hakata Station)에서 도보로 1분, 후쿠오카 공항(Fukuoka Airport)에서 지하철로 5분 거리에 위치한 Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station은 편리함과 근접성을 모두 원하는 여행객에게 최고의 선택지로 자리매김하고 있다. 이번 시즌 호텔은 3월 25일부터 4월 24일까지 일본의 벚꽃놀이 전통을 테마로 특별한 경험을 느낄 수 있는 SAKURA-Sakura Room 숙박 플랜을 선보인다. 벚꽃을 모티브로 꾸며진 이 특별한 테마의 객실은 밝고 넓은 실내에서 하나미 정신을 만끽할 수 있는 공간을 선사한다. 예측할 수 없는 날씨와 북적이는 인파를 피해 프라이빗하고 고요하게 벚꽃을 즐기고 싶은 분들에게 안성맞춤이다. 하루에 단 한 개의 객실만 이용 가능하므로 가족, 친구, 소중한 사람들과 함께 아름답게 꾸며진 환경에서 봄을 만끽하고 싶은 분들에겐 탐낼 만한 선택지다.

올봄 Oriental Hotels & Resorts와 제휴 호텔에서 잊지 못할 특별한 SAKURA 호텔 숙박 경험을 즐길 수 있다.

Oriental Hotels & Resorts 소개

Oriental Hotels & Resorts는 Hotel Management Japan Co.에서 운영하는 호텔 프랜차이즈로, 고객에게 특별한 숙박 경험을 제공하고 지역 사회와 조화를 이루는 관광 목적지로서의 역할을 다하는 호텔을 개발하는 것을 목표로 한다. 이 프랜차이즈는 Oriental Hotel과 Hotel Oriental Express 같은 유명 호텔을 포함해 일본 전역에 14개 호텔을 운영 중이다. 호텔 내 총 객실 수는 3940개에 이른다. 또한 로열티 프로그램인 CLUB ORIENTAL은 가입비나 회비 없이도 회원을 위한 매력적인 혜택과 전용 플랜을 제공한다.

-웹사이트: https://www.oriental-hotels.com

-Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram: https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube: https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

Hotel Management Japan 소개

Hotel Management Japan는 일본 전역에 22개의 호텔을 운영하며 총 6438개의 객실을 보유한 호텔 관리 회사다. 총 2560명의 직원을 고용 중이다. 자체 브랜드인 Oriental Hotel and Hotel Oriental Express 외에도 Hilton, Sheraton, Hotel Nikko(2024년 4월 기준) 등 유명 브랜드를 비롯해 다양한 호텔을 관리 및 운영하고 있다.