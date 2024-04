컨셉트메디컬, 매직터치 포트폴리오에 대한 미국의 5번째 임상 연구 승인인 매직터치 AVF 증상에 대한 미국 FDA IDE 승인 획득

탬파, 플로리다, 2024년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 컨셉트메디컬(Concept Medical)은 동사의 시롤리무스 약물 코팅 풍선(DCB) 카테터인 매직터치AVF에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 'IDE 승인'을 받아 만성신부전의 혈액 투석 관리 과정에서 동정맥루의 협착 병변 치료를 위한 임상 연구에 착수했다.

US FDA IDE approval to initiate clinical study of Concept Medical's MagicTouch AVF, a Sirolimus drug-coated balloon (DCB) catheter, for managing stenotic lesions of Arteriovenous Fistula in Chronic Renal Failure.