Xinhua Silk Road: 중국 창수에서 문화 관광 축제 개막

베이징 2024년 4월 2일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2024 Changshu Yushan Culture and Shajiabang Tourism Festival, 제33회 Jiangsu Changshu Shanghu Peony Festival이 지역 문화 관광 발전을 위해 토요일 중국 동부 장쑤성 창수시에서 개막했다.



Photo taken on March 30 shows the opening ceremony of the 2024 Changshu Yushan Culture and Shajiabang Tourism Festival and the 33rd Jiangsu Changshu Shanghu Peony Festival.