갑진년 Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place

-- 중국의 번영을 기원하고 천년 문명을 계승하는 추모 행사

정저우 2024년 4월 2일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 3월 30일 베이징에서 열린 기자회견에서 조직위원회가 발표한 대로, 2024년 갑진년(甲辰年)에는 Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place가 4월 11일 중국 중부 허난성 정저우의 신정에서 열릴 예정이다.

올해는 중화인민공화국 건국 75주년이자 황하 유역의 생태 보호 및 발전을 위한 국가 전략 발표 5주년을 맞이하는 해다. 이 행사는 중국 전통문화를 계승하고 국내외 중국인의 결속력을 강화하며 허난성의 현대화를 추진하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

이 행사는 허난성 인민정부(People's Government of Henan Province), 중국인민정치협상회의 허난위원회(Henan Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference), 국무원 대만사무판공실(Taiwan Affairs Office of the State Council), 전중국화교귀국연합회(All-China Federation of Returned Overseas Chinese), 전중국대만동포연합회(All-China Federation of Taiwan Compatriots, 중국연황문화협회(Association for Yan Huang Culture of China)가 공동 주최하고 정저우 인민정부(People's Government of Zhengzhou)와 CPPCC 정저우위원회(Zhengzhou Committee)가 주관하며 신정 인민정부(People's Government of Xinzheng)가 공동 주관한다.



The press conference for the Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place (Photo by Li Xinhua)

'중국의 번영을 기원하고 수천 년 문명을 계승한다(Praying for China's Prosperity and Carrying Forward the Multi-Millennial Civilization)'는 주제로 열리는 이번 행사는 국무원에서 발표한 국가무형문화유산인 Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place의 진행 과정을 소개하는 총 9개의 의식으로 구성된다. 여덟 번째 의식인 '중국을 위한 기도'에서는 기념일을 축하하고 국가의 부흥을 기원하기 위해 75미터 길이의 중국 용이 등장한다.

Huang Di 문화를 보존하기 위해 위원회는 AI, VR, AR 등 첨단 기술을 활용한 온라인 제사 등 일련의 혁신적인 프로그램을 계획했다.

이 행사는 World Henan Entrepreneurs Convention, Huang Di Culture Forum, Zhengzhou Qi-Huang Traditional Chinese Medicine Development Conference와 함께 열려 중국 전통문화를 알린다.

참가자들은 신정에 있는 새롭게 단장한 Huang Di Hometown을 방문해 Huang Di의 생애를 묘사한 부조가 있는 새로운 복도 등을 통해 중국 문명의 매력을 체험할 수 있다.

국내외 중국인들이 Huang Di Hometown을 방문해 조국의 번영과 세계 평화를 기원하기를 바란다.