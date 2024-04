Nexteer Chongqing, 창립 10주년 기념

-- 전동식 파워 스티어링(EPS) 시스템 500만 대 생산 돌파도 함께 축하

충칭, 중국 2024년 4월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 3월 29일 Nexteer Chongqing이 장진구 Degan Industrial Park에서 기념식을 갖고 창립 10주년과 전동식 파워 스티어링(EPS) 시스템 500만 대 생산 돌파를 축하했다.

Nexteer Chongqing의 Hunter Long 총괄 매니저는 "2014년 설립 이래 Nexteer Chongqing은 고객의 요구에 부응하기 위해 지속적으로 성장하고 변화해 왔으며, 생산 공장에서 시작하여 모듈식, 지능형, 적응형 기술을 생산하는 독립적 제품 개발 및 검증 역량을 갖춘 하이테크 기업으로 진화해 왔다"고 설명했다. 이어 "Nexteer의 제품 기술 경쟁력, 현지 엔지니어링 역량, 시장 및 고객 요구에 대한 신속한 대응을 꾸준히 개선한 결과 Nexteer Chongqing은 지난 5년 동안 기하급수적으로 성장했다. EPS 시스템 500만 대 생산 달성이라는 이정표는 이러한 성장은 물론 OEM 고객을 위해 연료 효율성과 첨단 안전 및 성능을 어떻게 구현하고 있는지 잘 보여주는 증거"라고 덧붙였다.

Nexteer Chongqing 소개

Chongqing Nexteer Steering System Co., Ltd.는 2014년 1월에 설립되었으며 면적은 약 10에이커, 건축 면적은 8000제곱미터에 달한다. Nexteer (China) Holding Co., Ltd.와 Chongqing Construction Engineering (Group) Co., Ltd.가 공동으로 설립했다.

현장에서는 CEPS(Column-Assist EPS), REPS(Rack-Assist EPS) 및 Intermediate Shafts를 포함한 EPS 시스템을 생산한다. 이들 제품은 내연 기관 및 신에너지 차량을 포함한 모든 차량 추진 유형의 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 전기화, 소프트웨어/커넥티비티 및 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 같은 메가트렌드를 지원한다. Nexteer Chongqing은 현재 19개의 국내외 OEM 고객사에 서비스를 제공하고 있으며, 최근 몇 년 동안 다수의 고객상을 수상하며 그 우수성을 인정받았다.

Nexteer Chongqing은 설립 이래 린(Lean) 생산 방식을 적극적으로 추진하고, 생산 장비의 디지털화를 개선하며, 지능형 기술 적용을 강화했다. 현재 현장의 디지털 장비 비율은 95% 이상에 달하며 디지털 처리 센터, 자동 조립 및 자동 감지와 같은 기술이 널리 사용되고 있다. Nexteer Chongqing은 National High-tech Enterprise, Specialized and New Enterprise, Chongqing Digital Workshop 등을 수상했다.

Cameron Wang Nexteer 아태지역 최고재무책임자 겸 Nexteer Chongqin의 부회장은 "Nexteer Chongqing은 모빌리티 메가트렌드 전반의 과제를 해결하는 고품질 첨단 기술을 제공하고, 효율적인 현지 서비스를 통해 고객을 지원함으로써 고객을 위한 가치 창출에 전념하고 있다"며 "Nexteer Chongqing의 설립과 발전은 중국 현지 시장을 개척하는 모범 사례"라고 말했다.

Nexteer 소개

Nexteer Automotive(HK1316)는 안전하고 친환경적이며 흥미진진한 모빌리티를 가속화하는 글로벌 선도 모션 제어 기술 기업이다. Nexteer의 혁신적인 제품과 기술 포트폴리오에는 전기와 유압식 파워 스티어링 시스템, 스티어 바이 와이어 시스템, 스티어링 칼럼(steering column)과 중간 샤프트, 드라이브라인 시스템과 소프트웨어 솔루션 등이 포함되어 있다. Nexteer는 전기화, 소프트웨어와 연결성, 첨단운전자보조시스템(ADAS)와 자율주행, 공유 모빌리티 등 모든 메가트렌드에 걸친 모션 제어 과제를 해결하고 있다. BMW, Ford, GM, RNM, Stellantis, Toyota, VW 등 전 세계 60여 개 고객사와 BYD, Chery, Great Wall, Geely, Xpeng 등 인도와 중국의 자동차 제조업체를 위해 서비스를 제공하고 있다(www.nexteer.com).

