XCMG Machinery, 2024 German Design Awards에서 쾌거

-- 통합 캠페인 및 광고 부문 엑설런트 커뮤니케이선 디자인상 수상

프랑크푸르트, 독일 2024년 4월 1일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- XCMG Machinery(SHE:000425, 이하 XCMG)가 최근 2024 German Design Awards에서 혁신적인 'Cultural Gift' 디자인으로 통합 캠페인 및 광고 부문 엑설런트 커뮤니케이션 디자인(Excellent Communications Design in Integrated Campaigns and Advertising)을 수상했다고 발표했다. 이번 수상으로 XCMG는 산업 문화와 풍부한 현대적 의미를 결합하려는 노력을 인정받았으며, 업계 내 지속 가능한 발전의 선두 주자로서 그 입지를 더욱 공고히 했다.



이번 수상에 빛나는 디자인은 차(茶) 세트, 카드놀이, 장식용 램프, USB 드라이브, 보온 머그잔, 비즈니스 백팩을 포함하여 문화적으로 영감을 받은 아이템 컬렉션이 포함된다. 각 아이템은 콘셉트부터 생산까지 친환경 및 저탄소 원칙에 따라 세심하게 제작되었다. 이 디자인은 한나라 시대의 석조 부조 그림에서 영감을 얻었다. 엔지니어링 장비 구성 요소와 전통적인 한 왕조의 요소를 독창적으로 결합하여 현대 제조업과 고대 중국 문화를 연결하는 참신한 시각적 구성을 만들어냈다.

XCMG는 지난 7월 독일에서 열린 '2023 Red Dot Winner' 어워드에서 수상한 이후 이번 German National Design Award에서 인정받으면서 다시 한번 중요한 이정표를 세웠다. German Design Award는 현대 디자인 분야에서 전 세계적으로 가장 경쟁력 있고 영향력 있는 상이다. 이 상은 디자인 세계의 새로운 방향을 제시하는 획기적인 디자인을 기념한다.

XCMG의 수상작이 가진 핵심 주제는 '문화에 뿌리를 두고 혁신에 기반한(rooted in culture and based on innovation)'으로, 현대 장비 제조와 한 왕조의 미학과 교차하는 장면을 보여준다. 이러한 접근 방식은 중국 문명의 찬란한 보석인 수천 년 역사의 한나라 문화에 경의를 표할 뿐만 아니라 한 왕조 문화유산의 요람으로서 쉬저우의 깊은 역사적 뿌리를 강조한다.

2천 년의 역사와 풍부한 문화적 깊이를 가진 상징적 도시 쉬저우는 국제적으로 인정받는 업적을 통해 빛나는 창의성에 대한 무한한 영감을 제공한다. 이러한 노력을 통해 XCMG는 지속 가능한 산업 발전을 촉진하는 동시에 세계 무대에서 중국 문화유산을 홍보하고 있다.

