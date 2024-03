Vantage Markets, 웹사이트 및 앱 업그레이드

-- 지수 상품 경쟁력 확대

-- 투명성 제고 및 비용 절감 효과

포트 빌라, 바누아투 2024년 3월 29일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 CFD 브로커인 Vantage Markets(이하 Vantage)[https://www.vantagemarkets.com/ko/?cxd=51395_660015&affid&gclid=%5Bgclid%5D&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_indices24_gy2 ]가 최근 지수 상품 개편 성공을 바탕으로 웹사이트와 앱 기능을 개선하고 업계 리더로서의 입지를 더욱 공고히 했다.



Vantage Markets extends its competitive edge on Indices product offering with enhanced Website and App, promoting greater transparency and cost savings.