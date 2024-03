ICP DAS-BMP, 미•일 의료 소재 기업과 TPU 계약해 제품 신뢰성 향상

신주 2024년 3월 29일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- ICP DAS-BMP가 권위 있는 MD&M West Show에서 고품질 의료용 열가소성 폴리우레탄(TPU)으로 큰 주목을 받으며 미국과 일본 최고 제조업체들의 주문을 받았다. 동시에 회사의 일부 TPU 제품은 90일 이식 후 국소 효과에 대한 ISO10993-6 테스트를 통과하면서 30일 이상 사용하는 체내 삽입형 의료 기기에 적합한 소재임을 입증했다.



ICP DAS-BMP Secures Pivotal TPU Deals with Medical Materials Leaders in U.S. and Japan, Boosts Product Reliability