독일 제조기업 카처, 케냐 타투시티(Tatu City )에 지역 배송 센터 오픈

동부 아프리카의 청소 솔루션 마켓 리더가 되기 위해 다양하고 혁신적인 제품들을 공급

타투시티, 케냐, 2024년 3월 28일 /PRNewswire/ -- 독일에 본사를 둔 청소 장비 제조사 카처(Karcher)가 케냐 시장에 약 3백만 유로의 투자를 발표했다. 이번 조치는 동사 비즈니스를 완전 자회사로 운영하기 위한 것이며, 여기에는 나이로비 바로 앞에 5 천 에이커의 다목적 경제특구(SEZ) 타투시티에 있는 프레이트포워더스솔루션스(FFS)의 지역 배송 센터를 포함하며, 케냐를 동부 아프리카의 허브로 포지셔닝한다.

L-R: Axel Stolz, Regional President, Africa & India, Karcher; Richard Mumo, Managing Director Kenya & General Manager, East Africa, Karcher; Christian May, Deputy Chief Executive Officer & Chief Sales Officer, Karcher; Mr. Sebastian Groth, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Kenya; and Joseph Nguyo, Senior Deputy Secretary, State Department for Investment Promotion during the official launch of Karcher’s local warehouse operations at Tatu City.