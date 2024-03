[사진=애피어 코리아]

[헤럴드경제=이상섭 기자] 28일 서울 강남구 포스코타워 역삼에서 열린 ‘Game On! Play On! Global On! 글로벌 진출 트렌드 & 노하우’ 세미나에서 게임사 마케팅 담당자들이 참가를 기념하며 포즈를 취하고 있다. 글로벌 AI 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기업 애피어(Appier)는 에어브릿지, 앱트위크, 디지털하츠, 플레이오와 공동 개최한 게임 마케팅 세미나를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

