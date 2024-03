코그넥스, 데이터맨380 바코드리더가 구동하는 데이터 기반의 유연한 터널 솔루션 출시

380 모듈식 비전 터널은 물류 작업의 능력을 확장

나틱, 메사추세츠, 2024년 3월 27일 /PRNewswire/ -- 산업용 머신 비전 분야 리더 코그넥스코포레이션(Cognex Corporation(나스닥: CGNX))은 오늘 강력한 데이터맨(DataMan®) 380 바코드 리더를 탑재한 모듈식 비전 터널 포트폴리오에 새롭게 추가된 380 모듈식 비전 터널을 출시했다.

A Cognex Modular Vision Tunnel with 6 DataMan 380 vision systems mounted on a frame, installed over a conveyor belt moving a wide variety of packages.