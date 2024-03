Shanghai Electric, 혁신적인 블레이드 거칠기 추정 방법 제시

-- 심포지엄에서 수석 블레이드 설계 전문가 Koji Fukami 연구 결과 발표

-- 풍력 에너지 기술 발전에 큰 도움 기대

로스킬레, 덴마크 2024년 3월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 청정에너지 장비 전문 회사인 Shanghai Electric(SEHK: 2727, SSE: 601727)의 자회사 Shanghai Electric Wind Power Group이 최근 덴마크 로스킬레에 위치한 유럽혁신센터(European Innovation Center) 설립 5주년을 기념하는 행사를 열었다. 이번 행사는 풍력 에너지 분야의 중요한 발전을 기념하는 행사다.



In a significant development for the wind energy sector, Shanghai Electric Wind Power Group, a subsidiary of Shanghai Electric, focused on clean energy equipment, celebrated the fifth anniversary of its European Innovation Center.