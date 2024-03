블랙핑크 리사, 럭셔리 일상 공개... 현금 매입 '성북동 저택' 자랑

리사

[헤럴드경제=이명수 기자] 블랙핑크 리사가 27살 생일을 맞아 처음으로 지난해 구입한 자택을 성북동 대저택을 공개했다.

27일 소속사 라우드 채널에는 "Special Birthday Q&A with Lisa | 27 years around the sun | Exclusive Merch Drop" 제목의 영상이 공개됐다.

YG를 떠나 '라우드'를 세운 리사는 해당 채널의 첫 영상으로 자신의 집과 차를 모두 공개했다. 여기에 '무물보' 자체 쪽지로 팬들과 소통에 나섰다.

리사는 서울의 성북동 부촌의 한 대저택 입구에서 "여기는 제 집이다. 집을 살짝 공개 해달라는 요청을 꾸준히 받았다"며 "첫 라우드 영상 업로드 기념으로 공개하겠다. 회사 직원들이 서프라이즈를 마련해줬는데 안에 뭐가 있는지 저도 잘 모른다. 다 같이 찾으러 갈까요?"라고 말했다.

비밀번호를 가리고 조심스럽게 문을 열자 현관부터 리사에 대한 질문 쪽지가 가득 붙여져 있다.

리사는 앨범에 대한 질문에 "올해는 앨범 무조건 내고 싶다. 올해도 제게 집중할수 있어서 너무 흥분된다"고 기대를 부탁했다. 자신을 이끄는 힘에 대해서는 "항상 긍정적인 마음이 중요한것 같다. 자연스럽게 자신감이 나온다. 나의 비밀이다"라고 말했다.

마지막에는 친구를 만나러 가면서 자신이 직접 몰고 다니는 3억 안팎의 외제차를 공개했다.

앞서 리사는 지난해 대표적인 부촌으로 손꼽히는 서울 성북동 주택을 75억 원에 전액 현금으로 구입했다. 그녀가 매입한 해당 주택은 지하 1층부터 지상 2층까지 있는 단독 주택이다.

