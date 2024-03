OVH클라우드(OVHcloud®) US와 원넥(OneNeck®), 뉴타닉스 솔루션 제공을 강화하기 위해 전략적 파트너십 체결

레스턴, 버지니아, 2024년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 전세계 최고의 클라우드 공급업체 OVH클라우드US와 최고의 하이브리드 IT와 멀티 클라우드 솔루션 및 서비스 공급업체 원넥IT솔루션즈(OneNeck IT Solutions LLC)는 초기에는 미국 전역의 양사 공동 고객들에게 향상된 뉴타닉스(Nutanix) 중심 솔루션을 제공하기 위해 설계된 전략적 파트너십을 발표하게 되어 기쁘게 생각한다. 이 협업은 클라우드 및 관리 서비스 진화에 중요한 성과로서, 기업들의 핵심 IT 인프라에 최고의 유연성, 성능 및 확장성을 제공한다.

클라우드 지평 확대

원넥IT솔루션즈는 이번 파트너십을 통해 OVH클라우드의 견고한 인프라를 동사의 릴라이어클라우드(ReliaCloud®) 포트폴리오에 통합하는데 버지니아주 빈트힐, 오리건주 힐스보로에 있는 OVH클라우드의 데이터센터들로 시작할 예정이다. 원넥은 이러한 확장을 통해 DaaRS(서비스로서의 재난 복구)를 포함한 동사 릴라이어클라우드 제품 라인과 뉴타닉스(Nutanix) 라이선싱과 관리 서비스 제품군을 OVH클라우드 고객들에게 직접 공급함으로써 그들의 클라우드 기능과 제공 서비스를 크게 개선할 수 있다.

우수함이 만든 파트너십

OVH클라우드와 원넥의 협업은 공동의 우수함과 혁신을 기반으로 구축된다. 지속가능한 고성능 클라우드 솔루션으로 유명한 OVH클라우드는 본 파트너십에 지속적으로 확장하는 전세계 데이터 센터 네트워크와 다양한 클라우드 서비스 포트폴리오를 접목한다. 뉴타닉스가 올해의 글로벌 및 미주 서비스 제공업체로 선정한 원넥은 150 건 이상의 뉴타닉스 인증과 뉴타닉스 기반의 고품질 클라우드 솔루션을 공급한 입증된 실적이 있다.

원넥IT솔루션즈 CEO 테드 위싱(Ted Wiessing)은 "OVH클라우드와 협력하여 우리 클라우드 서비스 향상을 위해 우리의 강점들을 결합하게 된 것을 기쁘게 생각한다"면서 "이 협업은 혁신과 우수성을 향한 우리 공동 약속의 증거일 뿐만 아니라 시장에서 이용 가능한 효율적인 최첨단 IT 솔루션을 고객들에게 공급하기 위한 우리의 헌신을 의미한다. 이는 우리의 중요한 진전이며, 클라우드 서비스의 미래를 양사가 함께 만들어 나가기를 기대한다"고 말했다.

OVH클라우드 CEO 미셸 폴린(Michel Paulin)은 "OVH클라우드와 원넥은 이번 파트너십을 통해 그들 고객들의 이익을 위해 뉴타닉스 환경을 운영, 자동화 및 확장할 수 있는 신뢰할 수 있고 가격 대비 성능이 뛰어난 인프라를 함께 공급한다"면서 "우리 공동의 목표는 클라우드 관리를 단순화하고 고객들이 그들 조직에 민첩성, 속도 및 혁신 형태를 통해 가치를 제공할 수 있도록 함으로써 공동 고객들을 지원하는 것"이라고 말했다.

OVH클라우드US 제너널매니저 제프리 그레고르(Jeffrey Gregor)는 "이 전략적 이니셔티브는 최고의 클라우드 경험을 위해 원넥의 릴라이어클라우드 고객들에게 우리의 세계적인 인프라를 공급한다"면서 "우리는 뛰어난 성능과 가치를 제공하기 위해 함께 노력하고 있다. 릴라이어클라우드 고객들은 예측 가능하고 투명한 가격 정책과 미국 기반의 당사 친환경 데이터 센터 활용 가능성을 통해 안심할 수 있을 것이다. 또한, 그들은 출력 대역폭 비용과 같이 숨겨진 수수료 없이 우리의 예측 가능한 가격 정책을 활용할 것"이라고 말했다.

첨단의 IT 인프라 수요 충족

이 파트너십은 기업에 다음과 같은 종합적인 서비스 제품군을 제공함으로써 유연하고 확장가능하며 효율적인 IT 솔루션에 대한 증가하는 수요에 대처한다.

서비스로서의 뉴타닉스 라이선싱 : OVH클라우드 고객들은 뉴타닉스 라이선스를 더 쉽게 활용할 수 있으며 클라우드 자원의 원활한 확장과 관리가 가능하다.

: OVH클라우드 고객들은 뉴타닉스 라이선스를 더 쉽게 활용할 수 있으며 클라우드 자원의 원활한 확장과 관리가 가능하다. 뉴타닉스 관리 : OVH클라우드 고객들에게 뉴타닉스 환경의 전문가 관리 서비스를 제공하여 최적의 성능과 신뢰성을 보장한다.

: OVH클라우드 고객들에게 뉴타닉스 환경의 전문가 관리 서비스를 제공하여 최적의 성능과 신뢰성을 보장한다. 릴라이어클라우드® 호스팅 프라이빗 클라우드: 원넥 고객들에게 OVH클라우드 인프라의 힘과 기능 영역을 활용하는 프라이빗 호스팅 클라우드 솔루션을 공급하며 견고하고, 안전하며 확장가능한 클라우드 플랫폼을 제공한다.

원넥IT솔루션즈

텔레폰앤드데이터시스템즈(Telephone and Data Systems, Inc. (NYSE: TDS))의 완전 자회사인 원넥IT솔루션즈는 미국 전역의 첨단 데이터 센터들을 통한 멀티 클라우드 솔루션, 관리 서비스, 전문 IT 서비스, 하드웨어 및 로컬 커넥티비티에 특화되어 있다. 상세 정보가 필요할 경우 oneneck.com을 방문하기 바란다.

OVH클라우드

OVH클라우드US는 세계적인 기업이자 유럽 최고의 클라우드 제공업체인 OVH클라우드 자회사로, 4개 대륙 42개 데이터 센터에서 45만 대 이상의 서버를 운영하고 있다. 동 그룹은 거의 25년 동안 광케이블 네트워크 운영을 포함하여 서버 설계부터 데이터 센터 구축 및 관리에 이르기까지 가치 사슬을 제어하는 통합 모델을 활용해왔다. 동사는 데이터 주권과 환경 책임에 중점을 두고 지속가능한 고성능 클라우드를 제공한다는 약속을 한다. 상세 정보가 필요할 경우 ovhcloud.com을 방문하기 바란다.

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1504289/OneNeck_logo_TM_ID_d977e08ace93_Logo.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/2371451/OVHcloud_Logo.jpg?p=medium600