넥스트레벨에이비에이션(Next Level Aviation®) 릭 스타인을 이사회 멤버에 선임

다니아비치, 플로리다주, 2024년 3월 26일 / PRNewswire/ -- 최고의 사용가능한 중고 자재(USM) 유통업체 넥스트레벨에이비에이션(Next Level Aviation®)은 이사회 멤버로 프레데릭 J. "릭" 스타인(Frederick J. "Rick" Stine )을 새로 추가했다고 발표하게 되어 기쁘게 생각한다. 40년에 걸친 뛰어난 경력을 가진 스타인은 항공우주 공학과 리더십에 풍부한 전문성을 가지고 있으며, 특히 NASA와 함께 일하는 업계 팀을 이끌었고 GE, HEICO 같이 업계를 선도하는 회사들에서 중추적인 역할을 맡았으며 가장 최근에는 스탠다드에어로에서 컴퍼넌트, 헬리콥터와 액세서리 부문 사장으로 재직했다. 스타인 씨는 넥스트레벨에이비에이션®의 전략적 성장 계획을 수립하고 실행하는 데 도움을 주기 위해 고위 경영진 및 이사회와 긴밀히 협업할 것이다.

Rick Stine - Board of Directors at Next Level Aviation