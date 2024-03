2024년 ASIA'S BEST RESTAURANTS (아시아 50 베스트 레스토랑) NO.1에 도쿄 SÉZANNE (세잔) 선정

산펠레그리노 (S.Pellegrino) 와 아쿠아 파나 ( Acqua Panna ) 가 후원하는 The Best Restaurant in Asia ( 아시아 최고의 레스토랑 ) 에 도쿄의 Sézanne ( 세잔 ) 이 선정됐다.

서울, 한국, 2024년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 도쿄의 Sézanne (세잔)이 산펠레그리노 (S.Pellegrino)와 아쿠아 파나 (Acqua Panna)가 후원하는 Asia's 50 Best Restaurants 2024 (아시아 50 베스트 레스토랑 2024) 어워드에서 The Best Restaurant in Asia (아시아 최고의 레스토랑)으로 선정되었다. 올해 Asia's 50 Best Restaurants 2024 (아시아 50 베스트 레스토랑) 시상식은 Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (농림축산식품부)와 Seoul Metropolitan Government (서울특별시)의 공동주관으로 개최된다.



1-50위 리스트는 셰프, 음식 비평가, 레스토랑 경영인 등으로 구성된 318명의 Asia's 50 Best Restaurants Academy (아시아 50 베스트 레스토랑 아카데미) 회원들의 투표로 선정된다. 올해 1-50위 리스트에는 19개 도시가 포함되었으며, 8개의 레스토랑이 새롭게 순위권에 진입했다.

셰프 Daniel Calvert (다니엘 캘버트)가 이끄는 Sézanne (세잔)은 일본 현지 최상급 식재료에 전문적인 기술을 더하여 클래식함이 돋보이는 네오 프렌치 요리를 선보이고 있다. Sézanne (세잔)은 포시즌스 호텔 도쿄 7층에 위치해 있으며,

Asia's 50 Best Restaurants (아시아 50 베스트 레스토랑)의 콘텐츠 디렉터 William Drew (윌리엄 드루)는 "8개의 뉴 엔트리를 포함해 아시아 19개의 도시 소재의 다양한 레스토랑들을 소개할 수 있어 정말 기쁘다. 아시아 미식의 활기와 다양성을 보여주는 올해 50 베스트 리스트에 선정된 레스토랑들에게 진심 어린 축하의 인사를 전한다. 완벽한 맛과 친절한 서비스, 혁신적인 접근 방식으로 1위를 차지한 도쿄의 Sézanne (세잔) 팀 전체에 특별한 감사와 축하를 전한다"라고 말했다.

