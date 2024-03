DAHON, Taipei Cycle Show 2024에서 획기적인 'V-Tech' 공개

타이베이, 2024년 3월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 접이식 자전거 분야의 글로벌 리더인 DAHON은 최근 아시아 최대 사이클 전시회인 Taipei Cycle Show 2024 기간 동안 Nangang Exhibition Center Hall 1 4층 L0727 부스에서 획기적인 'DAHON V Tech' 스피드 기술과 특허 부품, 트렌디한 액세서리를 공개했다.

DAHON의 선구적인 'V Tech' 스피드 기술

전시회의 최전선에서 DAHON의 설립자인 David T. Hon 박사는 환호하는 청중에게 'DAHON V Tech'를 소개했다. 이 기술은 접이식 자전거 분야의 혁신에 대한 DAHON의 약속에서 비롯되었다. Hon 박사의 R&D 팀은 성능 면에서 상당한 도약을 이뤄냈으며, 그 결과 향상된 접이식 자전거는 이제 많은 전통적인 도로 및 산악자전거의 속도를 능가한다.

'DAHON V Tech'는 페달링 중 동력 손실로 이어지는 자전거 프레임의 광범위한 설계 비효율성을 해결한다. 구조 물리학, 유한 요소 해석 및 첨단 스트레인 게이지 테스트를 통해 DAHON은 프레임 강성과 효율성을 재정의하여 모든 자전거 유형에서 보편적으로 더 빠른 라이딩을 보장한다.

DAHON은 구조 물리학, 유한 요소 분석, 스트레인 게이지 평가, 페달링 중 혁신적인 프레임 강성 평가에 중점을 둔 "V Tech"를 개선하기 위한 고급 방법론을 수립했다. Hon 박사는 DAHON 웹사이트에 이 기술을 자세히 설명하는 학술 논문 1편을 발표했으며, 올해 말에 3편의 논문을 추가로 발표할 예정이다.

업계의 이목을 끌기 위해 DAHON은 스릴 넘치는 '사이클링 챌린지(Cycling Challenge)'를 개최하여 'V Tech' 속도 기술의 기량을 선보이며 행사 기간 내내 큰 관심을 모았다.

대회에서 참가자들은 새로운 기술이 적용된 모델을 포함하여 다양한 DAHON 자전거를 타고 경사도와 거리가 차별화된 두 가지 카테고리에서 레이스를 펼쳤다.

이 대회에는 "DAHON V Tech"를 활용한 최신 DAHON 700C 로드 바이크, P18 알루미늄 폴딩 바이크, P18 탄소 섬유 폴딩 바이크 등 3종을 포함하여 총 6종의 자전거가 출전했다. 대회는 프로페셔널(경사도: 4.2%, 거리: 500m)과 표준(경사도: 1.4%, 거리: 500m)의 두 가지 카테고리로 나눠서 진행되었다.

3일 동안 진행된 대회에서 Mr. Zhang은 5분 41초의 놀라운 누적 기록으로 프로페셔널 부문에서 우승을 차지하며 미화 2천 달러의 상금을 획득했다. 가장 빠른 자전거로 등장한 DAHON 700C 로드 바이크는 DAHON의 기술력을 입증했다.

전시회 개요 및 제품 하이라이트

'V Tech'가 적용된 제품 범위는 다음과 같다.

'Sharing 360'을 통한 혁신 강화

500개 이상의 특허를 보유한 DAHON의 'Sharing 360' 이니셔티브도 주목을 받았으며, DAHON의 특허 포트폴리오에 대한 접근을 통해 업계 협력을 촉진했다. 주요 제품으로는 2세대 Internal V Handlepost, DELTECH 케이블, 고품질 탄소 섬유 휠셋 등이 전시되었다. 또한 DAHON의 세련된 사이클링 액세서리도 상당한 관심을 끌었다.

문의: marketing@dahon.com



