세계 최대 톤수 및 최고 높이 리프트를 자랑하는 휠 크레인

-- 중국 헝수이에서 첫 번째 인양 완료

-- XCMG의 XCA4000 휠 트레인, 7번째로 자체 세계 기록 경신

헝수이, 중국 2024년 3월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 중국 헝수이시 징현(縣)에 있는 200MW 풍력 발전 단지에서 진행된 작업에서, 건설 기계 산업의 글로벌 리더인 XCMG가 20일 전 납품한 세계 최고의 리프팅 용량과 높이를 갖춘 XCA4000 크레인이 첫 번째 인양을 성공적으로 완료했다. 이 크레인은 130톤의 풍력 터빈 나셀, 40톤의 휠 허브, 각 28톤 무게와 95m 길이의 블레이드 3개를 포함한 일련의 구성 요소를 타워에 조립하기 위해 162m 높이까지 들어 올렸다. 이번 성과는 2010년 이후 XCMG가 7번째로 자체 세계 기록을 경신했음을 의미한다.



With the capability to hoist 230 tons at a height of 162 meters, the XCA4000 sets a new benchmark for the highest and heaviest lifting capacity among wheeled cranes and has lately made its first delivery to Hebei Rongcheng Technology in Hengshui, China.