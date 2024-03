조에틱글로벌과 트라이던트글로벌홀딩스, 전략적 합작기업을 설립하여 아시아 시장에 지속가능한 솔루션 공급

서울, 한국, 2024년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 기후 솔루션의 선봉 조에틱글로벌(, Zoetic Global)과 광업, 부동산 및 탄소포집 기술을 보유한 서울 소재 복합기업 트라이던트글로벌홀딩스는 COP28의 열기에 따라 획기적인 협업 관계를 발표하면서 탄소 감축, 수소 에너지 생산과 수질 정화 사업을 목표로 하는 중요 합작 계약을 체결했다. 이 파트너십은 한국을 아시아의 앵커로 하여 이 지역 시장 전반에 걸쳐 지속가능성 사업을 확대하겠다는 양사의 공동 약속을 의미한다.

(Left to right) Chairman Yun Jong Hyeog of Trident Global Holdings and Jerome Ringo, Executive Chairman of Zoetic Global.