CCTV+: 중국 주요 성•도시 투자 환경 및 프로젝트 세미나 성료

베이징, 2024년 3월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2024 Conference on International Industry Cooperation 기간 동안 중국 기계 전자제품 수출입상공회의소(China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products), 싱가포르 중국 상공회의소(Singapore Chinese Chamber of Commerce & Industry), 싱가포르-중국 비즈니스 협회(Singapore-China Business Association)가 공동으로 주최한 중국 주요 성•도시 투자 환경 및 프로젝트 세미나(Seminar on the Investment Environment and Projects of China's Key Provinces and Cities)가 3월 19일 오후 싱가포르에서 성공적으로 개최됐다.



Seminar on the Investment Environment and Projects of China’s Key Provinces and Cities Successfully Concluded

세미나 발표는 베이징, 우한, 롄장, 샤푸 등 주요 지방 정부 지도자들과 Genertec International Holding Co., Ltd., Fujian Funing Bay Reclamation Investment and Development Co., Ltd., United Overseas Bank (China) Limited 기업 대표들이 맡았다. 또한 Enterprise Singapore, A*STAR Innovation & Enterprise를 비롯해 신에너지, 금융 서비스, 디지털 경제, 바이오 의학, 해운•해양 등 주요 산업에서 160여 명의 대표가 참석했다.

베이징시 상무국(Beijing Municipal Commerce Bureau)의 Zhao Weidong 부국장은 베이징 '두 지구' 건설의 성과, 투자 환경 및 관련 정책을 소개했다. 베이징시 스징산구 인민정부(Shijingshan District People's Government of Beijing Municipality)의 Yin Yuan 부지구장, 베이징시 퉁저우구 인민정부(Tongzhou District People's Government of Beijing Municipality)의 Lin Wei 부지구장은 각각 스징산구와 퉁저우구의 산업 장점과 투자 정책에 대해 자세히 설명했다. 우한시 상무국(Wuhan Municipal Bureau of Commerce)의 Yu Lijun 국장은 우한의 산업 발전과 투자 환경을 조명했다. 중국공산당 롄장위원회(Party Secretary of the CPC)의 Chen Encai 당서기는 롄장의 투자 환경과 정책, 가전 산업에 관해 설명했다.

Genertec International Holding Co., Ltd.의 Chen Ming 부사장은 브릭스 신산업혁명 혁신센터와 글로벌 기술 이전 하이난 센터의 본부 영역에 대해 설명했다. Funing Bay Reclamation Investment and Development Co., Ltd.의 Shen Manxue 사장은 샤푸현 관광 및 푼잉만 프로젝트를 소개했다. North Regional Head of Corporate Banking, UOB (China) Limited의 Wang Hao 책임자, United Overseas Bank Limited의 Huang Fei 그룹 외국인 직접투자 자문 담당 부사장은 UOB의 차별화된 금융 상품과 FDI 자문 사업에 대해 발표했다.

세미나가 끝난 후 대표들은 종합적인 토론과 교류의 시간을 통해 서로 의견을 나눴다.

이번 행사는 중국과 싱가포르의 주요 성, 도시 간 상호 투자 및 개발 수요에 적극적으로 대응하며 양 지역의 산업적 강점, 주요 프로젝트의 매력을 효과적으로 보여주는 한편 참석자들의 협력과 교류의 장이 됐다.