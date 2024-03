Astronergy, UAE 세계 최대 태양광 프로젝트에 TOPCon PV 모듈 공급

항저우, 중국 2024년 3월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Abu Dhabi Future Energy Company(Masdar)와 Dubai Electricity and Water Authority(DEWA) 및 인도 최대 EPC 기업인 Larsen & Toubro(L&T) 대표단이 3월 18일 Astronergy Haining Manufacturing Base를 방문해 두바이의 1800MW급 태양광 발전 프로젝트 협력에 대한 세부 사항을 논의했다.



A delegation of Masdar, the Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), and India's largest EPC company Larsen & Toubro (L&T) visits Astronergy global headquarters in Haining, Zhejiang Province, China.