애틀러스리뉴어블에너지와 코펙의 에너지 저장 계약이 라틴아메리카 그리드 전환에 새로운 시대를 열어

BESS델데시에르토는 칠레 최대의 저장 계약이자 최초의 대규모 독립형 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)으로서 200MW와 수 시간의 저장 용량을 갖게 된다.

애틀러스리뉴어블에너지와 코펙의 에너지 거래 자회사인 EMOAC를 통한 코펙 간의 이 계약은 15년 동안 최대 수요 시간에 약 3.6TWh의 지속가능 에너지를 그리드에 재투입할 수 있는 에너지의 저장을 고려하고 있다.

산티아고, 칠레, 2024년 3월 22일 /PRNewswire/ -- 청정에너지 발전의 국제적 리더 애틀러스리뉴어블에너지(Atlas Renewable Energy)는 칠레 회사 코펙(COPEC)의 에너지 거래 자회사 EMOAC를 통해 코펙과 15년 동안의 배터리 에너지 저장 시스템 사용에 대한 전력구매계약(PPA)을 체결함으로써 칠레에서 새로운 성과를 올렸다.

ATLAS RENEWABLE ENERGY AND COPEC'S ENERGY STORAGE DEAL USHERS NEW ERA FOR LATIN AMERICA’S GRID TRANSFORMATION.