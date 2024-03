썬웨이대학교, THE Asia Universities Summit 2024 개최

쿠알라룸푸르, 말레이시아 2024년 3월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 말레이시아가 썬웨이대학교에서 처음으로 Times Higher Education(THE) Asia Universities Summit을 개최하면서 글로벌 교육 허브로 부상함에 있어 새로운 이정표를 세웠다. 활기가 넘치는 썬웨이대학교 캠퍼스에서 2024년 4월 29일부터 5월 1일까지 펼쳐질 이 권위 있는 모임은 이 지역의 학문적 우수성과 혁신을 위한 역동적인 교육 허브로서 말레이시아의 위상이 높아지고 있음을 보여준다. 글로벌 학계 내에서 학문적 발전과 혁신을 촉진하려는 말레이시아의 확고한 의지를 보여주는 이번 서밋은 획기적인 행사가 될 것이며, 대학이 자신들의 성과를 소개하고 수준 높은 패널 토론 및 포럼을 추진할 수 있는 플랫폼을 제공할 것으로 기대한다. 썬웨이대학교는 이러한 협력 교류를 통해 아시아 고등 교육의 미래 지형을 형성하는 데 있어 말레이시아의 중추적인 역할을 더욱 공고히 하는 것을 목표로 한다.



Photo 1:[From left]Sunway University Pro Vice-Chancellor (Education) & Organising Chair of THE Asia Universities Summit 2024,Professor Chai Lay Ching, and Sunway University President, Professor Sibrandes Poppema

세계화는 교육 기관이 범위를 확장하고 국제화를 수용하는 데 지대한 영향을 미쳤다. 끊임없이 진화하는 경제 및 고용 환경을 고려할 때 대학이 커리큘럼을 현재의 산업 수요에 맞게 조정하여 졸업생의 취업 전망을 높이고 경제 성장에 기여하는 실용적인 기술을 제공할 필요성이 높아졌다. 또한 대학은 사회적 문제를 해결하는 데 중요한 촉매제 역할을 한다. 대학은 학생들에게 윤리적 리더십과 사회적 책임을 심어주는 가치 기반 교육을 제공할 수 있는 독보적 위치에 있다. 지속 가능한 개발 목표(SDG) 추구를 포함하여 사회 문제에 대한 변화를 옹호하고 주도함으로써 대학은 졸업생이 지역 사회에서 긍정적인 변화의 주체가 되고 글로벌 발전에 의미 있게 기여할 수 있도록 힘을 실어줄 수 있다.

'아시아의 진화하는 교육 환경을 재구상하기 위한 국경 연결(Bridging frontiers to reimagine the evolving landscape of education in Asia)'이라는 주제로 열리는 이번 서밋에서는 3일 동안 35개 이상의 학술 세션이 진행된다. 각 세션은 국경과 기관을 초월하여 연결을 촉진하는 것을 목표로 하는 세 가지 주제를 중심으로 매일 진행된다. 이러한 주제에는 '초국적 교육: 국가와 캠퍼스를 초월한 가교 구축(Transnational Education: Building Bridges Across Countries and Campuses)', '고용 가능성 및 기술 격차: 산업과의 가교 구축(Employability and Skills gap: Building Bridges with Industry)', '커뮤니티 및 당국: 사회와의 가교 구축(Communities and Authorities: Building Bridges with Society)'이 포함된다.

이번 콘퍼런스에는 홍콩중문대학교, 홍콩성시대학교, 싱가포르국립대학교, 모나쉬대학교, 노스사우스대학교, 브루나이 다루살람 대학교, 토요대학교, 마카오과학기술대학교, 시안교통리버풀대학교, 난징대학교, 랭커스터대학교, 애리조나주립대학교 등 아태지역 대학의 저명한 글로벌 교육 지도자, 대표단 및 학자 500여 명이 참석할 예정이다.

또한, 이번 서밋에서는 THE Awards Asia 2024 수상자 시상식도 개최된다. 올해로 6회째를 맞이하는 이 상은 뛰어난 리더십과 기관의 성과를 인정하고 아시아 대륙의 고등 교육 환경에 존재하는 다양한 우수성을 기념하는 중요한 국제 무대 역할을 한다.

썬웨이대학교의 총장인 Sibrandes Poppema 교수는 "말레이시아와 썬웨이대학교에서 THE Asia Universities Summit을 개최하는 것은 이번이 처음"이라며 "이는 말레이시아의 학문적 우수성을 보여주고 국제 협력을 촉진하며 고등 교육에 대한 글로벌 대화에 기여할 수 있는 최고의 기회이며, 아시아 교육 환경에 기여하는 우리의 연구 및 혁신 이니셔티브를 강조하는 플랫폼 역할도 한다"고 설명했다.

THE Asia Universities Summit 2024에 참가하길 원하거나 더 자세한 내용은 웹사이트 www.timeshighered-events.com/asia-universities-summit-2024 에서 확인할 수 있다.