Saigon Newport Corporation의 35주년, 회복력과 성취의 여정

호찌민, 베트남 2024년 3월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Saigon Newport Corporation(SNP)이 2024년 3월 15일 Labour Hero라는 영예로운 칭호를 받으면서 창립 35주년을 기념했다. 이 행사는 베트남 항만 및 물류 산업의 리더로서 SNP의 혁신적인 여정을 기념하는 자리였다.

35년간의 혁신적인 여정

1989년 3월 15일 사이공 강변의 오래된 터미널에서 4개의 정박지, 1.2km 길이의 부두와 낡은 창고로 출발한 SNP는 35년간 이어진 지속적인 혁신을 통해 28개의 항만 시설과 전국 물류 네트워크를 갖춘 베트남 해양 인프라의 초석으로 부상했다.

Saigon Newport Corporation의 Ngo Minh Thuan 최고경영자(CEO)는 "35년 동안 SNP의 여정을 회복력, 전통 형성, 사명 완수라고 요약할 수 있다"며 "우리는 귀중한 자원과 협력을 아끼지 않은 국내외 고객과 선박회사들에 깊은 감사를 표한다. 그들의 파트너십은 우리가 이룬 성공에 중요한 역할을 했으며, 우정과 협력의 흔적을 남겼다"고 소감을 밝혔다.

1992년, 전 세계적으로 항만 운영은 큰 변화가 찾아온 가운데 SNP는 핵심 가치에 충실하면서 컨테이너 선박 운영사로 거듭나기 위한 전략적 전환을 단행했다. 이러한 전략적 전환을 통해 SNP는 지속적인 성장과 확장의 발판을 마련하고 업계 리더의 지위를 공고히 할 수 있었다.

오랜 기간 동안 SNP는 백엔드 물류 시설, 모-자회사 모델, TOPX, TOPO, e-Port 및 CRM과 같은 발전된 기술을 통해 혁신을 이루고 최고 품질의 서비스를 보장해 왔다. 또한 'Saigon Newport에 와서 최고 품질의 서비스를 받으세요(Come to Saigon Newport - Come to the best quality service)'라는 슬로건은 우수성과 고객 만족에 대한 확고한 약속을 반영한다.

지속 가능성을 향한 SNP의 길

2015년 '아세안 지역의 지속 가능한 항만 개발(Sustainable port development in the ASEAN region)' 프로젝트에서 독일 국제협력공사(German Agency for International Cooperation, GIZ)와의 파트너십을 통해 환경 보호는 SNP 운영의 초석이 되어왔다. 지난 9년 동안 SNP는 포괄적인 디지털 및 친환경 이니셔티브와 함께 탄캉-깟라이항(Tan Cang - Cat Lai Port) 및 탄캉-카이멥 국제항만터미널(Tan Cang - Cai Mep International Terminal, TCIT)에 대한 권위 있는 Green Port Award를 포함하여 수많은 상을 받았다. 또한 SNP는 과학, 기술 및 혁신(I4.0 Awards)의 리더로 인정받았으며 10대 친환경 지속 가능 기업 중 하나로 인정받았다.

Ngo Minh Thuan CEO는 "2030년까지 베트남의 지속 가능한 해양 경제 개발 전략에 발맞춰 SNP는 끊임없는 혁신과 우수성을 약속드린다"며 " Labour Hero 타이틀을 두 번이나 수상한 자랑스러운 유산을 바탕으로 SNP는 현대성을 포용하고 트렌드를 예측하며 획기적인 투자를 추구하기 위해 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

지난 수년 동안 SNP의 R&D 센터는 유용한 조언을 제공하고, 목표 전략을 안내하며, 유익한 제휴를 구축해 왔다. 또한 SNP의 최고 경영진은 호찌민시 물류협회(Ho Chi Minh City Logistics Association), 베트남 물류협회(Vietnam Logistics Association), 아세안 항만협회(ASEAN Port Association), 아시아태평양 항만서비스시스템협의회(Asia Pacific Port Service Systems Council, APSN) 등 권위 있는 국내외 협회 내에서 주요 직책을 맡고 있다. 특히 운영 효율성, 연결성, 디지털화, 친환경 물류 증진을 목표로 하는 솔루션으로 이러한 협회에 대한 SNP의 공헌은 높은 평가를 받고 있다.

글로벌 범위, 글로벌 연결

SNP는 혁신과 디지털화에 대한 선구적인 노력으로 업계를 선도하는 기업으로 발돋움했다. SNP는 글로벌 표준을 충족하기 위해 지속적으로 운영을 현대화하여 글로벌 연결이라는 야심 찬 목표에 한 걸음 더 가깝게 다가서고 있다. 항만 연구 기관들은 탄캉 깟라이 터미널의 효율성을 인정하며 상하이 및 싱가포르와 같은 유명 항만의 효율성 수준과 동등하거나 심지어 이를 능가하는 세계 최고 수준의 터미널 중 하나로 선정했다.

최근 몇 년 동안 SNP는 국제 협회와 적극적으로 협력하여 지역 및 글로벌 행사에서 업계 성장을 위한 이니셔티브를 발족했다. 생산성, 연결성, 디지털화 및 지속 가능한 물류에 대한 SNP의 기여는 널리 인정받고 있으며, 2023년 한 해에만 21개국에서 약 30개의 콘퍼런스, 전시회 및 무역 프로모션에 참여하여 싱가포르, 대만, 중국 본토 및 유럽의 전략적 파트너 고위 리더들과 회의를 진행했다.

Ngo Minh Thuan CEO는 "우리는 완벽함과 현대화를 향해 끊임없이 혁신하고 창조하며 새로운 트렌드보다 앞서 나가기 위해 최선을 다하고 있다"며 "SNP를 지역 및 전 세계의 주요 브랜드로 변화시켜 베트남의 해양 경제 및 물류 부문을 선도하는 대기업이 되기 위해 노력할 계획"이라고 포부를 밝혔다.

Saigon Newport Corporation에 대한 더 자세한 내용은 웹사이트[https://saigonnewport.com.vn/en ]에서 확인할 수 있다.

Saigon Newport Corporation(SNP) 소개

SNP는 35년의 성장과 혁신을 통해 항만 운영, 물류 및 해양 경제 분야에서 베트남을 대표하는 기업으로서 강력한 국제 브랜드를 구축했다. 혁신, 지속 가능성, 탁월한 서비스로 잘 알려진 SNP는 업계 표준을 형성하고 글로벌 연결을 주도하고 있다.