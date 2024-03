The Vantage View의 세 번째 에피소드 공개

-- 지속 가능한 모빌리티에 대한 Vantage Markets의 최신 예측

-- Vantage View 동영상 시리즈는 Bloomberg Media Studios와 공동으로 제작되었다.

포트 빌라, 바누아투 2024년 3월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 수상 경력에 빛나는 다중 자산(multi-asset) 브로커인 Vantage Markets[https://www.vantagemarkets.com/ko/?cxd=51395_661629&affid&gclid=%5Bgclid%5D&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_tvv3_gy2](이하 Vantage)는 모두가 기대하던 The Vantage View의 세 번째 에피소드를 공개한다.



Vantage Markets’ latest projections on Sustainable Mobility revealed in third episode of The Vantage View