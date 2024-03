Telkomsel과 Huawei, 인니 첫 5G 스마트 창고 겸 혁신 센터 개장

자카르타, 인도네시아 2024년 3월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 통신사업자 Telkomsel과 글로벌 ICT 솔루션 제공사인 Huawei가 인도네시아 자바섬 서쪽 자와바라트주 브카시 리젠시(Bekasi Regency)에 인도네시아 최초의 5G 스마트 창고 겸 5G 혁신 센터를 개장했다. 이 획기적인 시설은 5G 기술이 창고 관리를 혁신해 운영 효율성을 높여주는 건 물론이고 물류 산업에 '골든 인도네시아 비전 2045(Golden Indonesia Vision 2045)'를 향한 디지털 경제로의 도약을 지원할 수 있는 새로운 기회를 창출해줄 수 있는 잠재력을 갖고 있음을 보여준다.



Telkomsel and Huawei inaugurating Indonesia's first 5G Smart Warehouse togther with other partners