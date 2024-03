Huawei, 유럽서 5년 연속 '최고 고용주'로 인증받아

뒤셀도르프, 독일 2024년 3월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 글로벌 기술 회사인 화웨이가 2024년 유럽의 '최고 고용주(Top Employer)'에 선정됐다. 이로써 화웨이는 글로벌 인사 평가 기관인 Top Employers Institute로부터 5년 연속 최고 고용주에 선정되는 영예를 안았다.

화웨이는 유럽 최고 고용주로 선정된 데서 더 나아가 오스트리아, 벨기에, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 이탈리아, 아일랜드, 네덜란드, 포르투갈, 폴란드, 루마니아, 스페인, 스위스, 스웨덴, 영국 등 유럽 16개국으로부터도 개별적으로도 인정을 받았다.



Huawei accepted the Top Employer Europe Award during the Top Employer celebration event.