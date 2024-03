삼성메디슨과 브라코이미징, ECR2024에서 초음파 진단 기기 관련 신계약을 통해 사업 영역 개척

이번 협업의 목표는 초음파 조영제 활용과 영상 해상도를 개선하고, 워크플로우를 매끄럽게 하며, 사용자와 환자들의 임상 혜택을 제고하는 것이다.

밀라노, 2024년 3월 20일 /PRNewswire/ -- 삼성메디슨(CEO, 김용관 씨)과 브라코이미징(Bracco Imaging(CEO, 풀비오 레놀디 브라코 박사))은 2월 28일부터 3월 3일까지 오스트리아 비엔나에서 열린 유럽 영상의학회 2024(이하 'ECR 2024')에서 진단용 초음파 진단기기와 조영제의 새로운 영역을 개척하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했다.

Samsung Medison CEO Mr. Yongkwan Kim and Bracco Imaging CEO Dr. Fulvio Renoldi Bracco endorsed a Memorandum of Understanding agreement