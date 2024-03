엔피니티글로벌, 동사가 미국에서 운영하는 400 MW 포트폴리오의 소수 지분을 큐슈전력에 매각

마이애미, 2024년 3월 19일 / PRNewswire/ -- 재생에너지 분야 선두주자 엔피니티글로벌(Enfinity Global Inc.)은 동사가 미국에서 운영하는 400MW 포트폴리오의 소수 지분을 일본 유수의 유틸리티 회사 큐슈전력(Kyushu Electric Power Co. Inc.)에 매각하는 작업을 성공적으로 완료했다고 오늘 발표했다. 이제 큐슈전력은 이 포트폴리오 지분 40%를 보유하게 되며 엔피니티글로벌은 60%를 유지하면서 포트폴리오의 장기 자산 관리자 역할을 하게 된다.

Enfinity Global completes a minority sale of its 400 MW operating portfolio in the United States to Kyushu Electric