스타트업 몰도바 서밋 2024: 혁신과 성장을 견인

치시나우, 몰도바, 2024년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 2024년 3월 14일 개최된 스타트업 몰도바 서밋 2024 는 500명 이상의 참석자와 30명의 벤처 캐피털시스트 그리고 엔젤 투자자를 유치하며 몰도바 기술 지형의 핵심 포인트로 부상했다. 이 서밋은 350개가 넘는 스타트업들과의 네트워킹 세션을 진행함으로써 협업, 지식 교류 및 네트워킹을 위한 대화 포럼을 제공했다. 마이아 산두(Maia Sandu) 대통령과 두미트루 알라이바(Dumitru Alaiba) 부총리를 포함한 고위급 인사들이 업계 전문가들과 함께 몰도바 기술 분야의 혁신 및 경제적 확장을 촉진하기 위한 길을 모색하기 위해 모였다.

Group photo of participants of the Startup Moldova Summit 2024