런던, 2024년 3월 18일 /PRNewswire/ -- 모닝 크로니클 -- GSB 골드 스탠다드 코퍼레이션 AG는 유럽에서 선도적인 소프트웨어 및 IT 강국 중 하나입니다. 조지프 하이트, GSB 그룹의 회장은 수년간 국제 미디어 그룹을 구축하는 과정에 있었습니다. 2024년 봄 말까지 모든 대륙에 40개의 일간 신문이 있을 것이며, 이미 모든 대륙에서 30개의 일간 신문이 운영 중입니다.

The successful businessman and chairman of the GSB Group of Companies, Josip Heit, announces a global media conglomerate