럭셔리 명품 마케팅의 새로운 기회를 개발하고 재정의

파리 2024년 3월 18일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 최고의 SNS 및 라이프스타일 플랫폼인 XIAOHONGSHU와 VOGUE Business가 Paris Fashion Week 2024 기간인 3월 4일과 5일 양일간 China Digital Excellence Summit과 Gala Dinner를 개최했다. 파리에서 개최된 이번 행사는 미적 감상, 문화 교류 및 창의적 영감의 연결고리 역할을 하며 럭셔리 명품, 패션, 뷰티, 화장품 등의 업계 선두 주자와 디지털 마케팅 및 광고 전문가를 한자리에 모았다. 참가자들은 중국 시장을 겨냥한 명품 브랜드 디지털 참여 전략에 대한 미묘한 차별점을 탐구했다. 특히, 풍부한 콘텐츠 커뮤니티 생태계와 패션에 대한 민주화된 접근성을 결합한 XIAOHONGSHU의 독특한 플랫폼을 바탕으로 중국 시장에서 명품 브랜드를 위한 효과적인 디지털 전략을 수립하는 데 중점을 두고 활발한 논의가 이루어졌다. 이 행사의 목적은 글로벌 명품 브랜드가 중국 시장에 진출하는 데 필요한 새로운 인사이트를 얻도록 도움을 주는 데 있다.

럭셔리 제품은 시대를 초월한 미적 서사로 반향을 불러일으키고, 시간이 지남에 따라 트렌드가 변하더라도 그 화려함은 클래식으로 남는다. 중국은 럭셔리 부문의 핵심 성장 동력이자 전략적 시장으로 꾸준히 성장해왔다. Bain & Company의 데이터에 따르면 중국 본토의 명품 소비자는 2030년까지 전 세계 소비자의 35~40%를 차지할 것으로 예상되며 본토의 시장 점유율은 24~26%까지 확대될 것으로 전망한다.



오늘날의 역동적인 시장 환경에서 중국 명품 소비자의 프로필과 구매 행동은 진화하고 있다. 젊은 층은 고급 제품을 자기표현과 개성을 드러내는 매개체로 활용하면서 명품 시장의 중요한 세력으로 부상하고 있다. 동시에 더 넓은 소비자 기반의 트렌드는 사회 경제적 프로필의 변화와 함께 진화하고 있으며, 이에 따라 전문화 및 다각화의 증가를 부추긴다. 이러한 새로운 트렌드의 출현은 도전뿐만 아니라 더 많은 가능성을 예고한다. 글로벌 명품 브랜드들은 확장하는 중국 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용하기 위해 디지털 혁신으로 방향을 전환하고 온라인 마케팅 전략에 우선순위를 두고 있다. XIAOHONGSHU는 패션 트렌드 예측, 소비자 선호도에 대한 인사이트 제공, 소비자와의 정서적 유대감 형성, 현지화 전략 개발, 디지털 혁신 주도 등 특별한 능력을 자랑한다. 이러한 장점 덕분에 XIAOHONGSHU는 중국 시장에 진출하고 새로운 성장 기회를 창출하려는 브랜드가 선택하는 플랫폼으로 자리매김했다.

이번 서밋에는 럭셔리, 패션 및 뷰티 사업부의 총괄 매니저인 Xuanshuang을 포함하여 Qingchen 럭셔리 부문 책임자, Menghan 패션 콘텐츠 부문 책임자 등 XIAOHONGSHU의 다양한 분야 선구자들이 참석했다. 이 외에도 VOGUE Business의 편집장인 Lauren Indvik 인터내셔널 섹션 책임자, 꾸뛰르 하우스 Mugler의 Adrian Corsin 매니징 디렉터, Moët Hennessy의 Kenneth Kralick e-비즈니스 부사장, Launchmetrics의 Alison Bringé 최고 마케팅 책임자, ba&sh의 Emilie Bénéteau 글로벌 인플루언스 마케팅, SNS 및 PR 디렉터, Ogilvy Group의 Rahul Titus 글로벌 인플루언스 책임자 등이 참여했다. Kering, Richemont, LVMH, Lanvin, Puig 등 세계 유수의 그룹과 CHANEL, AMI Paris, Christian Louboutin 등 유명 독립 브랜드의 고위 임원들도 참석해 자리를 빛냈다. 또한, 100명이 넘는 글로벌 브랜드 경영진과 업계 마케팅 전문가가 모여 중국의 디지털 크리에이티브 마케팅 트렌드에 대해 논의하고 관점을 공유하며 새로운 패션 영감을 불러일으켰다.

이번 서밋은 VOGUE Business의 Laure Guilbault 파리 특파원과 Mugler의 Adrian Corsin 매니징 디렉터의 기조 인터뷰로 시작됐다. 인터뷰에서 Adrian 디렉터는 중국 시장에 대한 회사 전략의 인사이트를 공유하고 SNS 플랫폼의 중요한 역할과 중국 소비자에게 브랜드의 상징적인 디자인을 알리기 위해 도입한 새로운 접근 방식을 강조했다.

이번 행사에는 VOGUE Business의 Anusha Couttigane 컨설팅 책임자, Moët Hennessy의 Kenneth Kralick, ba&sh의 Emilie Bénéteau 등 패션 분야의 유명 인사가 모여 중국 아티스트와의 파트너십을 통해 브랜드 내러티브를 전달하고 브랜드 가치를 확립하는 전략에 대해 논의했다. 또한, 중국 SNS 플랫폼을 활용하여 젊은 소비자층을 유인하고 어필할 수 있는 방법도 모색했다.

중국 VOGUE Business의 Yiling Pan 부편집장은 Menghan, Alison Bringé, Rahul Titus와 함께 중국 SNS 환경의 진화와 인플루언서 경제가 럭셔리 마케팅에 미치는 영향에 대해 논의했다. 이들은 중국의 SNS와 인플루언서 마케팅 생태계에 중점을 두고 콘텐츠 제작자와 주요 오피니언 리더(KOL)의 중요한 역할을 주제로 이야기를 나누었다. 특히 Menghan은 XIAOHONGSHU의 풍부한 사용자 생성 콘텐츠(UGC)에 주목하며, 이를 통해 XIAOHONGSHU는 다양하고 높은 수준의 진정성 있는 내러티브의 보루가 되었고 중국 특유의 시각을 지닌 국제적인 패션 플랫폼으로 자리매김했다고 강조했다. 그는 또한 이러한 맥락에서 콘텐츠 제작자와 유명인 모두 XIAOHONGSHU 플랫폼에서 콘텐츠를 통해 사용자와 소통하는 영향력 있는 구매자로 부상할 가능성이 있다고 설명했다. 또한 인플루언서와 유명인 모두가 매력적인 콘텐츠와 맞춤형 라이브 스트리밍을 통해 고객과 소통하고 브랜드 전환을 유도하는 데 중추적인 역할을 하고 있다고 강조했다.



XIAOHONGSHU의 Qingchen 럭셔리 부문 책임자는 'XIAOHONGSHU와 함께 럭셔리 마케팅의 미래를 품다(Embracing the Future of Luxury Marketing with XIAOHONGSHU)'라는 프레젠테이션으로 참석자들의 마음을 사로잡았다. Qingchen 책임자는 럭셔리 브랜드를 위한 효과적인 마케팅 전략을 설명하면서 XIAOHONGSHU가 중국의 부유한 소비자층과의 소통에서 맡은 중추적인 역할을 강조했다. 그는 중국 쇼핑객의 감성적 요구를 충족시키고 구매 선택을 좌우하는 플랫폼의 노력을 강조했다. 다양한 패션 시나리오를 선보이고, 진정한 콘텐츠 참여를 촉진하며, 라이프스타일 트렌드에 깊이 영향을 받는 패션의 미래지향적 사고를 자극함으로써 XIAOHONGSHU는 무엇이든 소비자의 관심을 끌 수 있다는 개념을 옹호한다. 소비자 중심의 접근 방식을 주축으로 인플루언서와의 파트너십, 디지털 이벤트 마케팅 및 옴니채널 전략을 통합한 XIAOHONGSHU는 럭셔리 브랜드를 디지털 마케팅 시대로 끌어올리기 위해 포괄적인 접근 방식을 구축했다.

최신 트렌드 탐색 및 잠재고객 사로잡기

오늘날과 같이 급변하는 디지털 환경에서, 새로운 상품들이 쏟아져 나오면서 소비자의 관심은 브랜드들이 탐내지만, 잡힐 듯 잡히지 않는 신기루와 같은 자산이다. 이러한 이유로 브랜드들은 소비자의 관심을 사로잡아야 할 뿐만 아니라 유지해야 하는 어려운 과제를 안고 있다. 중국 소비자들에게 기억에 남을 만한 인상을 남기고 의미 있는 관계를 구축하기 위한 노력은 명품 브랜드에 있어 넘어야 할 장애물이다.

패션 및 라이프스타일 트렌드를 선도하는 XIAOHONGSHU는 8천만 명 이상의 콘텐츠 제작자로 구성된 엄청난 네트워크를 자랑하며 전체 콘텐츠의 90%를 UGC가 차지하고 있다. 이 진정성 있고 광범위하며 탁월한 콘텐츠는 XIAOHONGSHU의 독특한 '콘텐츠 시딩(content seeding)' 접근 방식과 결합하여 플랫폼이 소비자 심리를 조사하고 트렌드를 정의하는 움직임을 주도할 수 있도록 지원한다. 참여의 중요 접점 역할을 하는 XIAOHONGSHU는 럭셔리 브랜드가 새로운 트렌드와 화제를 불러일으키는 주제를 활용하여 목표 대상층을 더 깊이 이해할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 브랜드는 차별화된 콘텐츠 중심 마케팅 전략을 위한 풍부한 인사이트를 얻을 수 있다.

XIAOHONGSHU는 VOGUE Business와 획기적인 협업을 통해 2024 Luxury Product Trends White Paper & Crowd Inspiration Illustration을 공개했다. 이 백서는 획기적인 럭셔리 마케팅 사례 연구를 집중 조명하고 중국 럭셔리 부문을 형성하는 두 가지 지배적인 트렌드인 총체적 현지화 노력과 '통념에 반하는' 크로스보더 마케팅 프로그램을 구체화했다. 총체적 현지화 전략은 진정한 참여와 독창적인 마케팅 전략을 통해 현지 고객과의 깊은 유대감과 문화적 공감을 형성하고 중국 정서에 몰입하기 위한 럭셔리 브랜드의 전략을 요약한 것이다. '통념에 반하는' 접근 방식은 틀에 얽매이지 않는 파트너십을 구축하고, 눈에 띄는 첫인상을 남기고, 심화하는 글로벌 경쟁 속에서 젊은 층을 사로잡음으로써 크로스보더 마케팅을 재정의한다.

이 협업은 XIAOHONGSHU 플랫폼에 제공되는 다양한 시나리오에 걸친 방대한 UGC 풀을 활용하는 동시에 럭셔리 브랜드의 최신 패션 및 스타일 방향을 활용하여 2024년 럭셔리 패션 트렌드에 대한 통찰력 있는 예측을 제공한다. 이 백서는 내년 트렌드의 초석으로 '실용성', '기능성', '멀티 시나리오'를 강조하며, 의류, 핸드백, 신발, 시계, 주얼리의 진화하는 환경에 대한 미래 지향적 관점을 제시하고, 업계 이해관계자에게 차세대 럭셔리 패션 트렌드를 안내한다.

주요 브랜드 이벤트 제작, 브랜드 가치 전달

XIAOHONGSHU의 활기찬 커뮤니티는 월간 활성 사용자 수가 3억 명에 달하며 그중 절반이 중국 대도시 중심지에서 태어난 95년대 이후 세대로 구성되어 있다. 이들은 고급 라이프스타일을 갈망하는 부유하고 스타일에 민감한 소비자들과 소통하려는 럭셔리 브랜드 전략의 초석이 되었다. 이러한 인구 통계학적 특성에 힘입어 XIAOHONGSHU는 '제품 시딩' 접근 방식과 강력한 콘텐츠 제작자 생태계를 활용하여 전략적 브랜드 이니셔티브를 추진하는 럭셔리 커뮤니케이션 및 타깃 고객 참여를 위한 핵심 플랫폼으로 자리매김했다. 중요한 브랜드 이벤트를 주최할 수 있는 플랫폼의 역량 덕분에 시장 입지를 확대하려는 명품 브랜드들이 점점 더 XIAOHONGSHU를 주목하고 있다.



특히, XIAOHONGSHU는 2024년 봄 컬렉션에서 GUCCI 쇼를 디지털 포맷으로 전환했다. 이를 통해 행사 전 기대감과 몰입형 라이브 시청 및 행사 후 참여를 연결하는 독점적인 클라우드 기반 프론트 로우 경험을 제공하여 GUCCI의 존재감을 크게 높였다. 이와 유사하게, Chaumet는 브랜드의 상징인 티아라를 중심으로 한 몰입형 경험인 'TIARA DREAM'을 선보이며, 혁신적인 트라이온(try-on) 기술과 인플루언서 협업을 활용한 유기적 콘텐츠 공유를 통해 이벤트의 도달 범위와 사용자 참여를 확대했다.

명품 브랜드와 관련하여 XIAOHONGSHU는 마케팅 플랫폼으로서 맡은 역할을 넘어 제품 출시 및 브랜드 스토리텔링의 핵심 플레이어가 되었다. 특히 계절별 선물 시즌은 브랜드가 문화적으로 공감할 수 있는 캠페인을 통해 소비자 관계를 강화하고 최신 제품을 최적으로 포지셔닝할 수 있는 전략적 기회를 제공한다. 특히, 춘절 기간 동안 Loewe와 같은 유명 브랜드들이 2024년 용의 해 한정판 컬렉션을 공개했는데, 2024년 Jade(옥) 시리즈는 중국 옥 조각 예술에 경의를 표하며, 옥 조각 장인과의 협업을 통해 수공예 옥 펜던트를 디자인하고 한정판으로 제작했다. 이러한 움직임은 사용자들이 Loewe Jade 시리즈를 열심히 분석하면서 XIAOHONGSHU에서 열띤 토론을 불러일으켰다. 이러한 논의는 명품 브랜드의 정신을 더 깊이 파고들어 중국 시장 내에서 명품 브랜드의 기본 가치를 더 광범위하게 전파하고 명품 브랜드의 가치를 높이는 데 도움이 된다.

옴니채널 전략: 럭셔리 브랜드 참여 변화

오늘날 중국에서 입지를 굳히고자 하는 명품 브랜드의 궤적을 보면 디지털 마케팅에 대한 전문성에 크게 의존한다. 전통적인 소매업에 대한 존경과 뉴 미디어의 역동성 사이에서 고민하는 이 브랜드들은 디지털을 우선시하는 현대 명품 쇼핑객의 라이프스타일에 맞춰 옴니채널 전략을 구사하고 있다.

XIAOHONGSHU는 24시간 내내 모든 접점에서 개인화된 콘텐츠와 서비스가 소비자와 만날 수 있는 플랫폼을 제공함으로써 럭셔리 브랜드의 도달 범위를 확장하는 데 중요한 역할을 하고 있다. XIAOHONGSHU 플랫폼은 브랜드 유산을 이야기하고, 디자인 정교함을 강조하며, 럭셔리 레이블의 매력을 증폭시키는 데 탁월한 능력을 발휘한다. 또한, 브랜드 정신과 경험적 제품을 실제 고객과의 상호 작용으로 전환하려는 브랜드들을 위한 가교 역할을 한다. 브랜드는 전략적인 온라인 참여를 통해 디지털 검색이 실제 브랜드 경험으로 이어지도록 하는 원활한 여정을 촉진하여 고객이 실질적인 럭셔리 세계에 몰입하도록 유도한다. 이러한 접근 방식은 브랜드 가치 관리를 재정의할 뿐만 아니라 럭셔리 부문의 비즈니스 혁신을 가속한다.

XIAOHONGSHU는 혁신적인 KOS(Key Opinion Sales) 생태계를 개발하여 럭셔리 브랜드가 소비자 범위를 확장하는 데 꼭 필요한 플랫폼으로 자리매김했다. 10만 개 이상의 기업 가이드 계정으로 구성된 광범위한 네트워크와 약 200만 개의 콘텐츠를 갖춘 풍부한 라이브러리를 보유한 XIAOHONGSHU는 KOS 생태계를 통해 명품의 본질적인 매력과 디지털 마케팅의 광범위한 도달 범위를 효과적으로 결합한다. 이 접근방식은 브랜드의 오프라인 매장과 온라인 매장 간 직접적인 소통을 가능하게 하여 소비자 경험을 풍부하게 하고 기존 명품 소매점의 지리적 한계를 극복하는 맞춤형 커뮤니케이션 및 서비스를 제공한다. KOS 시스템은 고객 확보를 크게 개선하고, 구매 프로세스를 가속하며, 브랜드와 고객 간 연결을 강화하여 궁극적으로 브랜드 충성도와 인지도를 높인다.

또한 최근 플랫폼에서 선보인 XIAOHONGSHU의 미니 프로그램은 명품 브랜드와 안목 있는 소비자 사이의 역동적인 인터페이스 역할을 하는 다용도 툴로 자리를 잡았다. Dior와 Vacheron Constantin과 같은 명품 브랜드는 이미 이러한 미니 프로그램의 잠재력을 알아보고 브랜드 스토리텔링, 전환 및 참여 등에 적극적으로 활용하고 있다. 미니 프로그램은 브랜드 가치에 대한 몰입형 탐색을 촉진하여 타깃 콘텐츠와 인터랙티브 경험을 통해 소비자와 더 깊은 관계를 형성할 수 있도록 지원한다. 동시에 통합된 이커머스 기능은 검색에서 구매까지 이어지는 여정을 가속하여 명품 쇼핑객에게 원활한 거래 경험을 보장한다.

명품 브랜드들은 XIAOHONGSHU를 중국 소비자의 복잡한 감정 환경을 이해하는 중요한 관문으로 인식하기 시작했다. XIAOHONGSHU는 사용자 다양성, 진정성 있는 스토리텔링, 효과적인 커뮤니케이션, 강력한 참여 전략 등을 조합할 수 있는 완벽한 플랫폼이다. 패션 트렌드를 선도하는 XIAOHONGSHU는 명품 마케터에게 소비자 행동에 대한 심층적인 인사이트를 제공하여 대상 고객의 미묘한 요구를 충족하고 브랜드의 본질을 전달하며 도달 범위를 확장할 수 있는 맞춤형 전략을 수립할 수 있도록 지원한다. 명품 브랜드들은 XIAOHONGSHU를 통해 마케팅 전략에 혁신을 일으킬 수 있는 좋은 위치에 있다. 플랫폼의 고유한 기능을 활용하여 주요 마케팅 캠페인을 강화하고 브랜드 영향력을 강화하고 증폭시킬 수 있다.

2024년으로 접어들면서 럭셔리 산업은 고급스러운 존재에 대한 꿈을 계속 구현하고 있다. XIAOHONGSHU는 럭셔리 브랜드와 소비자 간 격차를 해소하고, 미래의 도전 과제를 해결하며, 럭셔리 참여의 새로운 지평을 열어 나아가면서 업계 성장의 핵심 플레이어로 남을 준비가 되어 있다.

